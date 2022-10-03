Один зі спецпідрозділів Нацгвардії, який виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив «елітний» підрозділ російської армії. Про це йдеться у підписі до ролика, де показано бойове зіткнення.

На кадрах видно, як до посадки прямує колона бронетехніки росіян, проте першу машину підривають. Інші починають «задкувати», розвертаються та їдуть назад – і незабаром «прилітає» з ПТРК по новій першій машині.

Далі показано, як гвардійці закидають окупантів, що сховалися в окопах, саморобними вибуховими пристроями з дрона. Внаслідок цього ворога виганяють із позиції – противник намагається втекти «на броні», яку в результаті підривають захисники України.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Росії проти України держава-окупант вже втратила близько 60430 солдатів, 320 – за попередню добу.