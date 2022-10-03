Нацгвардія показала відео знищення російського підрозділу на Донеччині
Окупанти спробували втекти, але українські воїни продовжували їх знищувати
До теми
Один зі спецпідрозділів Нацгвардії, який виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив «елітний» підрозділ російської армії. Про це йдеться у підписі до ролика, де показано бойове зіткнення.
На кадрах видно, як до посадки прямує колона бронетехніки росіян, проте першу машину підривають. Інші починають «задкувати», розвертаються та їдуть назад – і незабаром «прилітає» з ПТРК по новій першій машині.
Далі показано, як гвардійці закидають окупантів, що сховалися в окопах, саморобними вибуховими пристроями з дрона. Внаслідок цього ворога виганяють із позиції – противник намагається втекти «на броні», яку в результаті підривають захисники України.
Нагадаємо, за час повномасштабної війни Росії проти України держава-окупант вже втратила близько 60430 солдатів, 320 – за попередню добу.