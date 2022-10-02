Російські сили остаточно втратили контроль над стратегічно важливим Лиманом, зазнавши значних втрат. Про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Вона оцінює, що Лиман обороняли недоукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів.

«Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, оскільки вони відходили по єдиній дорозі з міста, яка все ще перебуває в руках росіян», – зазначається в огляді.

Британська розвідка пояснює, що в оперативному плані Лиман має важливе значення, оскільки контроль над ним означає контроль над ключовою переправою через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону.

«Відхід Росії з Лиману також є значною політичною невдачею (Росії), враховуючи, що він розташований в межах Донецької області – регіону, який Росія нібито прагнула "звільнити" і який вона намагалася незаконно анексувати», – додають там.

У британській розвідці зазначають, що виведення російських військ із Лимана призвело до подальшої хвилі публічної критики військового керівництва РФ із боку окремих посадовців.

А подальші втрати територій «майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилення тиску на вищий командний склад».