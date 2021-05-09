У відео бійці Нацгвардії висловили подяку і передали вітання матерям

До Дня матері, який у 2021 році припадає на 9 травня, нацгвардійці, які виконують завдання в районі Операції об’єднаних сил на Донбасі, записали відеоролик з привітаннями для українських матерів. Про це повідомила прес-служба Нацгвардії.

У відео бійці висловили подяку і передали вітання матерям – своїм власним та усім матусям України. За словами учасників відео, головне – заспокоїти мам, які хвилюються завжди – скільки б років не було сину і скільки б ротацій вони вже не відбували на Схід.

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Зазначимо, що згідно з Указом президента від 10 травня 1999 року День Матері в Україні відзначається кожної другої неділі травня. Цього року він припадає на 9 травня.

Цей день святкують у більшості країн світу. Свято поширилося після Першої Світової війни у шану до ролі матерів і для підвищення уваги у суспільстві до їхніх соціальних проблем.