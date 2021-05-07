День матері уже на носі, а ви досі нічого не придумали. Мама каже, що їй нічого не потрібно? Чи ви просто не знаєте, що подарувати? Ми пропонуємо кілька безпрограшних варіантів, як провести час з мамою, щоб цей день їй запам'ятався.

Помилуватись цвітом сакур

Зараз сезон цвітіння сакур – рожевий цвіт цих дерев привертає увагу і стає прекрасним тлом для весняних фотографій. Не встигаєте на потяг до Ужгорода? Не біда. Записуйте перелік локацій, де можна знайти цвіт сакури у Львові. Покажіть їх мамі та сфотографуйте – ці фото точно стануть окрасою сімейного альбому.

Найкращі фото з сакурами можуть вийти:

у парку імені Івана-Павла ІІ біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові

на площі Петрушевича

на вул. Зеленій біля «Львівводоканалу»

біля львівського аеропорту.

В гості до єнотів чи ведмедів

Якщо ваша мама любить тварин, зробіть їй сюрприз та познайомте з львівськими єнотами, що живуть на околиці міста. Подружжя львів’ян завжди мріяло про єнотів і, коли придбало собі незвичних домашніх улюбленців, облаштувало для них великий вольєр та запрошує усіх охочих в «Домівку єнота». З тваринами можна побавитись, погодувати їх, потримати на руках та сфотографуватись. Вартість та деталі.

У самому центрі Львова на проспекті Шевченка уже майже рік працює океанаріум. Якщо ваша мама любить рибок і досі там не була, то можна замислитись про екскурсію. Вартість квитків та деталі.

Окрім єнотів, можна поїхати в гості і до ведмедів. За 15 км від Львова розташований ведмежий притулок «Домажир», де мешкає 22 ведмеді, які мають складні життєві історії. Перед тим, як потрапити до реабілітаційного центру, ведмедів утримували у тісних клітках, на них нацьковували мисливських собак, експлуатували у циркових та розважальних шоу. Вартість квитків та деталі.

Якщо вже говорити про тварин, то можна поїхати й у зоопарк «Лімпопо», що у селі Меденичі. На території зоопарку мешкає понад 300 тварин, зокрема, леви, тигри та пума. Вартість квитків та деталі.

Аквапарк чи SPA

До літа вже зовсім близько, а якщо ваша мама мріє про пляжний відпочинок, то запропонуйте їй піти в аквапарк, або ж замовте для неї SPA. Це буде хорошим способом розслабитись та зробити невелику паузу між робочими буднями.

Вартість квитків шукай на сайті аквапарку. У Львові є також багато хороших SPA, наприклад у «Гранд готелі», «Трьох стихіях», чи в готелі «Таурус».

Прогулянка на конях

Запросіть свою маму на кінну прогулянку і хороші враження їй забезпечені. Досвідчені інструктори допоможуть знайти спільну мову з твариною і навчать вашу маму азам верхової їзди. Ви також зможете замовити послуги фотографа чи зробити їй кілька фото на пам'ять самостійно.

Замовити кінну прогулянку можна, наприклад, у кінному клубі «Темпо» (покататись можна у селі Зубра чи на львівському іподромі), або ж поїхати за місто на ранчо «Скарбова гора» (село Лопушна).

Подаруйте враження

Ваша мама з зацікавленням дивиться на електросамокати, які стоять на кожному кроці? Ніколи не чула про квест-кімнати? Любить екстрим і хотіла б стрибнути з парашутом? Чи можна навпаки – хотіла б на вікенд у Карпати?

А може ваша мама завжди шкодує на себе часу та грошей? Якщо скаржиться на біль у спині, то можна подарувати сертифікат на масаж, давно не була на манікюрі чи хотіла б підстригтись – запишіть її. Хотіла б піти на танці, йогу? Чи може вона розповідала вам про якусь річ, яку дуже б хотіла придбати, але «зараз це не на часі»?

Подаруйте їй те, про що вона мріє. Це може бути просто букет квітів, чи вечеря у кафе, де вона спробує нову для себе страву, похід в кіно чи нові враження та емоції, але головне – ваша увага. Тому проведіть свій день з мамою.