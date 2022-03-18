Окупанти нещадно нищать приватний сектор

Бійці Національної гвардії зупинили наступ російських військ, які намагалися прорватися зі сторони тимчасово окупованої Старої Краснянки в українське місто Рубіжне Луганської області. Про це ввечері 18 березня повідомили у прес-службі Національної гвардії України.

«Під час бою гвардійці знищили два десятки російських окупантів та змусили їх відступити. Війська ворога супроводжували свої наступальні дії 40-хвилинним обстрілом міста з мінометів та ствольної артилерії», – повідомляє Нацгвардія.

Зараз з Рубіжного евакуйовують населення у перервах між обстрілами. У місті відсутні світло, вода, газ, тепло та зв’язок. Є проблеми з доставкою гуманітарної допомоги.

Раніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни намагаються прорватися у Рубіжне і Попасну. Також з важкого озброєння обстрілюють місто Кремінна, де зруйновано 20 будинків. 17 березня Нацгвардія знищила у Кремінній одну російську БМП-1 , другу отримала як трофей.

Окрім того, під час боїв 18 березня на Луганському напрямку ротно-тактичної групи ЗСРФ з підрозділом 57-ї окремої мотопіхотної бригади українські бійці доповнили свою амуніцію 45 одиницями трофейного озброєння.