Переобладнати сховища музей зміг за фінансування та підтримки ALIPH Foundation

Національний музей імені Андрея Шептицького у Львові отримав обладнання для фондів графіки. Про це музей повідомив на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 10 січня.

У чотирьох приміщеннях, де розміщений фонд, з’явилися металеві стелажі, покриті спеціальною фарбою від корозії; жалюзі, які берегтимуть роботи від сонячного впливу і пилу; шухляди, зокрема шухляди-мапери для великоформатних робіт та інші вкрай важливі речі.

У чотирьох приміщеннях з’явилися металеві стелажі

У фонді графіки, який є найбільшим у музеї, зберігається понад 45 тисяч творів, і щороку він поповнюється. Оновлені приміщення відповідають всім необхідним вимогам, тож роботи перебувають у безпеці та комфорті.

Переобладнати сховища музей зміг за фінансування та підтримки ALIPH Foundation. Проект реалізовували впродовж восьми місяців.

У фонді графіки зберігається понад 45 тисяч творів

Нагадаємо, міжнародний альянс для захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH) є основним глобальним фондом, який займається захистом культурної спадщини в зонах конфлікту та у постконфліктних ситуаціях. Від початку російської агресії ALIPH підтримав десятки музеїв. У Львові він підтримав не лише Національний музей, а й Львівську національну галерею мистецтв.

Усі фото Національного музею у Львові