Національна комісія зі стандартів державної мови заявила про рейдерське захоплення, до якого причетні п’ятеро її членів. Про це прес-служба комісії повідомила в п’ятницю, 11 лютого.

У повідомленні комісії зазначається, що цей робочий тиждень для неї може стати останнім. Згідно з повідомленням комісії, 7 лютого п’ятеро її членів – Володимир Мозгунов, Наталія Мазур, Данута Мазурик, Олександр Мирончук та Юлія Чорнобров – вимагали скликати позачергове засідання. Голова комісії Орися Демська запропонувала провести його після належної підготовки, але її заступник Мозгунов нібито самовільно провів засідання, на якому вищезгадані члени схвалили призначення Мозгунова головою комісії, а Демську усунули.

«Перевищуючи свої повноваження, члени комісії віддавали завідомо неправомірні накази щодо вчинення реєстраційних дій, виготовлення рішень комісії та інші доручення працівникам апарату комісії. Апогеєм цієї провокації стало сьогоднішнє засідання комісії, яке мало відбутися відповідно до графіка. Засідання було зірвано і 3015 осіб не отримали свої сертифікати. Члени комісії – фігуранти подій цього тижня – вже практикували подібні дії на засіданні від 18 січня», – наголошується у заяві.

У зв’язку з цим, комісія звернулася до Кабінету міністрів із проханням провести службове розслідування, а також подала заяву до Генеральної прокуратури, Держбюро розслідувань та Нацполіції.

«Найнеприємнішим моментом у цій сумній історії про наругу над законністю є те, що Володимир Мозгунов публічно заявляв про причетність до цього міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Ми щиро сподіваємося, що це наклеп і провокація проти міністра», – додали автори заяви.

Уряд створив Національну комісію зі стандартів державної мови у 2019 році, після того, як набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. До її завдань входить розвиток української мови шляхом затвердження стандартів і методів перевірки рівня володіння мовою, необхідного під час отримання громадянства України або зайняття певних посад.