Пізніше Поліна Шишкіна вибачилася за свої слова про українську мову та прапор

Гостьова редакторка державного телеканалу «Рада» Поліна Шишкіна заявила, що ненавидить українську мову та розкритикувала прапор України. Водночас директор мовника Вадим Перенчук у коментарі сайту про ЗМІ «Детектор медіа» заявив, що вона працювала на випробувальному терміні від іншого продакшну, який виробляє контент для каналу.

Відповідне відео оприлюднив активіст Сергій Стерненко 30 січня. На ньому Поліна Шишкіна розповідає, що ненавидить українську мову, та обурюється дизайном прапора України, назвавши його «таким собі»: «Могли б дизайн інший зробити, нормальний, тому що це пи*ць».

Після цього Шишкіна записала відео із вибаченнями про своє висловлювання про українську мову та прапор, назвавши це помилкою.

«Вважаю, що це було невірно, особливо будучи дочкою учасника АТО, я як мінімум не мала на це права. Повністю усвідомлюю свою помилку і закликаю не повторювати її, особливо зважаючи на нашу геополітичну ситуацію», – завила Шишкіна.

На її сторінці у Facebook (яка наразі видалена) було вказано, що вона працює асистентом головного редактора на державному каналі «Рада», а до цього працювала на телеканалах Live i 1+1.

Водночас сам телеканалу «Рада» заперечив будь-які трудові відносини із Поліною Шишкіною. Директор каналу Вадим Перенчук у коментарі «Детектору медіа» заявив, що вона була гостьовою редакторкою на двотижневому випробувальному терміні від продакшну «Кінокіт», який виробляє контент для мовника.

«В неї він [випробувальний термін] навіть не сплив, її одразу в той день звільнили», – заявив Перенчук.

Нагадаємо, що парламентський телеканал «Рада» 15 грудня оновив концепцію мовлення і став інформаційним. В його ефірі з’явилися нові ведучі, щогодинні випуски новин, авторські програми, а також трансляції важливих заходів Офісу президента і Кабінету міністрів. Мовлення в оновленому форматі наразі є тестовим, повноцінним воно має стати 18 січня 2022 року.

Однак фактично одразу телеканал потрапив у скандал. Інші ЗМІ звернули увагу на те, що на парламентському телеканалі будуть працювати колишні ведучі телеканалів проросійського політика Віктора Медведчука – «112 Україна» та ZIK, на які раніше були накладені санкції РНБО. Зокрема, до команди телеканалу «Рада» приєднався одіозний політтехнолог Володимир Петров. За інформацією «Детектора медіа», на каналі «Рада» він мав вести авторську програму чотири рази на тиждень.