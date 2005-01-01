Нацполіція посилить співпрацю з ООН у сфері забезпечення прав людини

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 08:49770

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Нацполіція посилить співпрацю з ООН у сфері забезпечення прав людини
Нацполіція має намір посилити співпрацю з комітетом ООН у сфері забезпечення прав людини

Представники Нацполіції мають намір посилити співпрацю зі спеціалізованим комітетом ООН у сфері забезпечення прав людини. Про це стало відомо 18 червня, під час зустрічі Голови Національної поліції України Сергія Князєва з Головою моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіоною Фрейзер.

Під час зустрічі сторони обговорили можливі шляхи посилення співпраці між Національною поліцією та місією ООН з прав людини в Україні у сфері захисту прав людини, а також домовилися про подальшу взаємодію.

За словами очільника Нацполіції, така взаємодія є вкрай важливою, адже одним із основних завдань поліції є забезпечення безпеки громадян та їх прав. З цією метою в структурі Національної поліції України було утворено спеціальний підрозділ – Управління забезпечення прав людини.

«Щодо покращення нашої співпраці - можу сказати, що у складі Національної поліції є відокремлений підрозділ - Управління забезпечення прав людини. За їх допомогою ми зможемо організовувати постійну комунікацію», - зазначив Сергій Князєв.

У свою чергу голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер відзначила позитивні зрушення у роботі поліції, зокрема - і завдяки співпраці українських правоохоронців з місією ООН. Моніторингова місія ООН високо оцінила роботу поліції під час нещодавнього проведення у Києві "Маршу рівності".

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