Нестор Шуфрич придбав 60% власності телеканалу «Перший незалежний»

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку телеканалу «Перший незалежний» через нового власника Нестора Шуфрича. Про це повідомляє «Детектор Медіа».

У Нацраді ухвалили здійснити додаткову виїзну перевірку ТОВ «Тайм медіа», на яку зареєстрований телеканал «Перший незалежний».

У Нацраді зазначили, що народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестор Шуфрич став мажоритарником власником телеканалу. Однак, Шуфрич також є головою парламентського комітету з питань свободи слова.

На думку члена Нацради Максима Онопрієнка, це є конфліктом інтересів, адже він може впливати як на рішення комітету, так і на рішення телемовника.

Крім того, 98 співробітників телеканалу, кожен з яких мали 1% відсоток власності, передали його в управління співробітниці Діані Панченко. Відтак вона має фактично 99% у статутному капіталі. Проте Нацраді не надали детальних звітів про те, кому належить ще 1%.

Згідно з реєстрами, телеканал «Перший незалежний» належав ТОВ «Медіахолдинг Новини», створеному 18 лютого 2021 року після блокування трьох телеканалів 112, Newsone i Zik, що належали народному депутату Тарасу Козаку.

У вересні народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестор Шуфрич придбав 60% власності нового телеканалу.

На початку листопада Нацрада призначала перевірку телеканалу через заклики громадян не вакцинуватися проти коронавірусу.