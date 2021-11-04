Нестор Шуфрич став власником UkrLive 28 жовтня 2021 року

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку телеканалу UkrLive, який транслює ефір «Першого незалежного». Про це повідомив член Нацради Максим Онопрієнко, передає «Детектор медіа».

За його словами, телекомпанія «відверто поширює необ’єктивну інформацію щодо пандемії». Онопрієнко наголошує, що в етері, на додачу до всього, звучать наративи російської пропаганди.

Зокрема, повідомляється, що 29 жовтня у ток-шоу «Український формат» звучала інформація, що вакцинація нібито може нашкодити здоров’ю громадян України. А 2 листопада до студії долучався народний депутат Віктор Медведчук (який говорив щодо державного устрою України), і моніторинг, за словами Онопрієнка, зафіксував поширення необ’єктивної інформації.

Канал UkrLive у 2018 році запустили тодішні власники «4 каналу» Андрій Кісера та Андрій Мисик. До середини вересня 2021 року його власником був юрист, медіаменеджер та співвласник «4 каналу» Максим Варламов. Проте згодом UkrLive перейшов у власність Владислава Багінського – колишнього директора журналу «Папарацци» та музичного продюсера Національної телекомпанії України.

Видання «Детектора медіа» посилаючись на джерела на медіаринку називає Багінського «людиною Єгора Бенкендорфа» – відомого кінорежисера, голови правління каналу «Інтер», гендиректора Національної телекомпанії України (Першого національного каналу) та телеканалу «112 Україна».

28 жовтня 2021 року власником UkrLive став народний депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Нестор Шуфрич. Поки що він із власним логотипом ретранслює канал «Перший незалежний», який створили колишні працівники нині підсанкційних «телеканалів Медведчука».

Але Шуфрич каже, що UkrLive стане окремим мовником. За його словами, «якщо закриють і цей канал – він буде відкривати усе нові аж доти, доки не приверне увагу «світової спільноти».