Ганна Герман працювала з екс-президентом-утікачем Віктором Януковичем з 2004 року

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить Службу безпеки України відреагувати на слова Ганни Герман, яка в ефірі телеканалу ZIK (належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку) заперечувала зовнішню агресію проти України, закликала боротися проти «внутрішнього тероризму» та називала Революцію гідності «державним переворотом». Про це повідомив член Нацради Максим Онопрієнко на засіданні регулятора у четвер, 28 січня.

Йдеться про висловлювання Ганни Герман у випуску ток-шоу «Ми всі – українці», який вийшов 21 січня на телеканалі ZIK, ведучими якого є Ростислав Сухачов і Тетяна Терехова – донька народного депутата Андрія Деркача, проти якого США запровадили санкції як проти «російського агента».

«У прямому ефірі Ганна Герман заперечила факт наявності збройної агресії проти України, назвавши його несправжнім, а також закликавши Збройні сили України боротися проти справжнього ворога – внутрішнього тероризму. Цей заклик може бути розцінено невизначеним колом глядачів телеканалу як заклик до національного збройного протистояння за участі чи за підтримки Збройних сил та як допустимість застосування насильства як такого», – сказав член Нацради Максим Онопрієнко, якого процитував «Детектор медіа».

«Також Ганна Герман закликала фактично об’єднатися проти осіб, які брали участь у Революції гідності, які, на її думку, зробили державний переворот. Такі висловлювання з явними ознаками розпалювання національної ворожнечі також можуть бути розцінені як заклик до насильства та національного протистояння, що ставить під загрозу національну безпеку», – додав він.

Тому Нацрада в інтересах захисту національного інформаційного простору, а також національної безпеки звернулася до СБУ для вжиття відповідних заходів у межах компетенції, повідомив член Нацради.

Перший заступник голови Нацради Валентин Коваль зауважив, що останнім часом в ефірі «певних каналів» часто можна почути комбінацію слів «громадянська війна на сході» та звинувачення на адресу Збройних сил України.

«Використання такого наративу суперечить тому, що ми українці, воно, напевне, послуговує тим, хто хотів би бачити Україну не такою, якою хочемо її бачити ми», – вважає Коваль.

Він закликав телеканали уважніше ставитися до цих речей. Водночас звернув увагу, що ведучі каналів сприймають такі заяви учасників ефірів як належне, але спеціально для Нацради роблять ремарку: «Ми маємо для Нацради вам заперечити, тому ми це робимо». На думку пана Коваля, це «не по-людськи, непрофесійно і не по-журналістськи».

Що відомо про Ганну Герман

61-річна уродженка колишнього Миколаївського району Львівської області Ганна Герман (Стеців) має журналістську освіту. Довгий час працювала на «Радіо Свобода» кореспонденткою у Варшаві, з 2002 до 2004 року очолювала київське бюро цього мовника.

У травні 2004 року Герман стала речницею тодішнього прем’єр-міністра України Віктора Януковича і була з ним у команді до 2014 року. Також була народною депутаткою 5, 6 і 7 скликань Верховної Ради від «Партії регіонів».

Працювала заступницею голови Адміністрації президента Віктора Януковича, у тому ж відомстві пізніше обіймала низку інших посад.

У жовтні 2014 року Ганна Герман пішла з політики. У липні 2016 року запустила власну програму на телеканалі NewsOne, який на той час належав народному депутатові Євгенію Мураєву, а тепер, разом з телеканалами ZIK і «112 Україна» належить Тарасові Козаку.