З понеділка, 25 січня, в українських закладах освіти продовжать діяти карантинні обмеження, які діяли до 8 січня. Додаткові обмеження, встановлені на період 8-24 січня, втрачають силу.

За повідомленням Міносвіти, на період дії карантину заборонено:

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю понад 20 осіб, крім дитячих садочків, шкіл, а також закладів позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим Covid-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти і персоналу цього закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи або класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

Окрім того, у Міносвіти нагадали, що під час карантину самоізоляції підлягають ті, хто прибув в Україну для навчання у закладах вищої освіти з держав або є громадянами держав зі значним поширенням Covid-19. Ця норма не застосовується до осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на Covid-19 людиною.

Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває на навчання з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Криму й Севастополя, крім осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на Covid-19.

При цьому студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти зможуть продовжити навчання у змішаному або очному форматах, заявляв раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, після 25 січня в Україні повернуть адаптивний карантин, однак невідомо, у якому саме вигляді. Наразі Міносвіти посилається на карантинну постанову уряду від 9 грудня, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що по всій країні, ймовірно, діятимуть правила «помаранчевої» карантинної зони.