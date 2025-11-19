Будь-яке пошкодження для рослини є стресом

Деякі садівники знають, якщо яблуня не хоче плодити – забийте у стовбур цвях. Та хоч ця порада живе ще з минулого століття, фахівці вже давно пояснили, чи є в ній сенс і як насправді реагує дерево на метал. Про це пишуть «Добрі новини».

Звідки взялася ідея про насичення залізом

Колись у селах вірили, що дерево здатне «втягувати» залізо з металевого цвяха та використовувати його для плодоношення. Зараз зрозуміло, що рослини не можуть засвоювати мікроелементи через кору чи деревину. Усі поживні речовини яблуня отримує лише кореневою системою. Металевий цвях не розпадається на іони в корі, тож жодного підживлення таким способом не відбувається.

Чому цей метод шкодить яблуні

Удар по стовбуру – це травма. Будь-яке пошкодження для рослини є стресом, що може погіршити плодоношення замість того, щоб його стимулювати. Крізь отвір легко проникають грибки, бактерії та інші збудники. Через це ділянка навколо цвяха починає гнити, а сама рослина слабшає. Тож садівники радять забути про цю застарілу практику: користі вона не приносить, а шкода – цілком реальна.

Чим справді можна допомогти яблуні

Щоб стимулювати ріст і врожайність, достатньо підживити дерево добривами. Яблуні добре реагують на калійно-фосфорні комплекси. Можна зробити розчин із розрахунку: на 10 літрів води по столовій ложці суперфосфату та сульфату калію. Молодим деревам вистачає одного відра, яке виливають у пристовбурне коло.

Дорослим насадженням дозу збільшують: беруть по півтори ложки кожного добрива та 3-4 відра води. Після внесення підживлення корисно замульчувати ґрунт, щоб зберегти вологу й захистити коріння від морозів.