У перші два роки після посадки молоді дерева краще не чіпати

Обрізка дерев – це не косметична процедура, а справжнє втручання, яке впливає на здоров’я, форму й урожайність саду. Досвідчені садівники порівнюють цю роботу з хірургічною операцією: кожен зріз повинен бути точним і продуманим. На жаль, багато хто підходить до цього процесу легковажно, не усвідомлюючи, що навіть одна помилка може призвести до загибелі дерева. Як правильно обрізати дерева, пишуть «Добрі новини».

Рання весняна обрізка: головна пастка

З настанням перших теплих днів рука сама тягнеться до секатора. Проте занадто рано обрізати дерева небезпечно. У цей період починається активний рух соків, і будь-який зріз перетворюється на відкриту рану. Якщо після цього вдарять морози, вода всередині тканин замерзне, розриваючи клітини. Такі пошкодження гояться дуже довго, і через них легко проникають грибкові інфекції. Тож краще зачекати, поки мине загроза холодів, і лише тоді братися до роботи.

Надмірна обрізка: коли «більше» означає «гірше»

Іноді, прагнучи ідеалу, садівники видаляють занадто багато гілок. У результаті дерево втрачає значну частину листя, свого головного «живильника». Воно витрачає сили не на формування плодів, а на відновлення зеленої маси. Часто з’являються так звані вовчки – вертикальні пагони, які не плодоносять, але виснажують рослину. Оптимальний варіант – проводити обрізку поступово, протягом кількох сезонів.

Інструменти, які шкодять дереву

Секатор із затупленими лезами не ріже, а тисне гілку, утворюючи рвані рани. Вони гояться повільно й часто загнивають. Ще одна помилка – використання брудного інструменту: разом із соком дерева поширюються збудники хвороб. Щоб уникнути цього, леза слід регулярно дезінфікувати спиртом або антисептиком і тримати їх гострими.

«Пеньки» і зріз «урівень»: невидимі вороги саду

Багато садівників залишають невеликі пеньки, бо бояться пошкодити стовбур. Такий підхід лише шкодить: пеньки не заростають, починають гнити й стають осередком інфекцій. Не менш небезпечний і надто глибокий зріз – у рівень зі стовбуром, який руйнує природний комір гілки, що відповідає за загоєння. Ідеальний зріз проходить одразу за кільцем приросту, без пошкодження основних тканин.

Правильний кут зрізу

Ще одна дрібниця, яка має велике значення, – напрямок зрізу. Горизонтальний зріз затримує воду, через що деревина починає гнити. Професіонали радять робити зріз під кутом 40-45°, щоб волога могла вільно стікати й не накопичувалась на поверхні рани.

Молоді саджанці потребують часу

У перші два роки після посадки молоді дерева краще не чіпати. Вони повинні зміцніти та наростити кореневу систему. У цей період достатньо видаляти лише поламані або підмерзлі гілки. Формувати крону варто пізніше, коли дерево стане міцним і здатним переносити обрізку без стресу.