Гнилі корені можуть стати середовищем для шкідників

Якщо ви плануєте оновити свій сад і змінити ландшафт, першим кроком стане видалення старих рослин. Це особливо важливо для кущів і невеликих дерев із глибокими коренями, які можуть заважати росту нових насаджень і навіть пошкоджувати ґрунт. Як успішно прибрати їх кореневища, пише MarthaStewart.

Важливість видалення старих рослин

Видалення старих або пошкоджених рослин:

покращує вигляд саду;

дозволяє сонячному світлу досягати інших рослин;

запобігає поширенню шкідників і хвороб;

створює сприятливе середовище для нових насаджень.

Планування процесу

Перевірте місцеві правила – отримайте дозволи та дізнайтеся про підземні комунікації. Підготуйте територію – приберіть сміття та забезпечте достатньо місця для інструментів; одягніть рукавички та окуляри. Оцініть рослину – врахуйте напрямок падіння дерева, небезпеки та близькість будівель чи проводів.

Процес видалення

1. Обрізання гілок. Зніміть великі гілки, залишивши лише стовбур.

2. Розрізання стовбура. Зробіть надріз на стороні падіння дерева (приблизно третина глибини), потім обріжте протилежний бік, щоб дерево впало безпечно.

3. Видалення пенька. Розріжте стовбур на менші частини. Викопайте пеньок, обріжте корені секатором і витягніть їх із землі.

Видалення глибоких коренів

Оголіть корінь – копайте навколо нього, поступово звільняючи ґрунт. Зріжте корінь – секатором якомога ближче до основи. Видаліть залишки – при потребі використовуйте невеликий екскаватор або подрібнювач пнів. Засипте яму – ґрунтом із компостом, утрамбуйте й полийте.

Можливі проблеми