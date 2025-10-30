Обгорніть стовбур і крону матеріалом, що пропускає повітря

Щоб навесні отримати здорові та плодовиті дерева, потрібно ще взимку подбати про їхній захист. Холод, різкі перепади температур та шкідники можуть серйозно вплинути на стан персикових дерев, тож вчасна підготовка – запорука успіху. Що варто зробити, пише Martha Stewart.

Захист стовбура та гілок

Обгорніть стовбур і крону матеріалом, що пропускає повітря – мішковиною, картоном або агроволокном. Молоді дерева особливо вразливі, тому гілки можна акуратно зв’язати й нахилити до землі, поки вони ще гнучкі. Уникайте поліетилену та герметичних матеріалів, бо вони перешкоджають диханню дерева.

Мульчування ґрунту

Щоб коріння не страждало від морозів, розпушіть землю навколо стовбура, добре полийте й укрийте шаром мульчі товщиною 30-40 см. Використовуйте сухе листя, торф, солому чи подрібнені гілки. У регіонах із відлигами краще не використовувати тирсу, бо вона може пріти.

Глибоке осіннє поливання

Перед настанням морозів дерево варто наситити вологою, але не утворюючи калюж. Кількість води залежить від типу ґрунту та віку дерева. Якщо ґрунт вже достатньо вологий, полив пропускають, а надмірна вода може викликати загнивання коріння.

Захист від хвороб і шкідників

Після опадання листя обробіть дерево мідьвмісним розчином, щоб знищити грибок, який зимуватиме на корі. Прибирайте опалі плоди, що можуть стати джерелом інфекції. Щоб захистити стовбур від гризунів, обгорніть його агроволокном і картоном, не затягуючи матеріал надто щільно.

Коли робити обрізання і підживлення

Не обрізайте гілки взимку, робіть це наприкінці лютого або на початку березня. Добрива також варто вносити тільки навесні, щоб не стимулювати раннє пробудження дерева.