Домогтися ніжної та соковитої текстури м’яса вдається не завжди, навіть за правильного приготування. Проте існує простий спосіб, який підходить майже для всіх видів м’яса та допомагає отримати стабільно м’який результат. Про це пише ТСН.

Чому сольовий розчин працює

Найчастіше додаткового пом’якшення потребує курятина, але метод однаково ефективний і для свинини, індички чи яловичини. Замість складних маринадів фахівці рекомендують використовувати сольовий розчин. Він допомагає утримувати вологу всередині волокон, завдяки чому м’ясо після приготування стає ніжнішим.

Як правильно підготувати м’ясо

Перед термічною обробкою м’ясо замочують у розчині з двох чашок води та однієї чашки солі, ретельно перемішуючи до повного розчинення кристалів. Після цього додають ще шість чашок холодної води та знову перемішують. М’ясо тримають у розчині приблизно дві години.

Подальше приготування

Після закінчення замочування м’ясо дістають і готують так, як передбачає рецепт. Якщо страва вимагає маринування, доцільно обирати спеції без додавання солі, адже продукт уже просолений достатньо. Після такої підготовки м’ясо можна смажити, тушкувати, запікати чи варити, у будь-якому разі текстура буде значно ніжнішою.