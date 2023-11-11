Восени також обов’язково треба почистити кору дерев

Збором останніх плодів роботи в саду не завершуються. Восени плодові дерева потребують особливого догляду, щоб підготуватися до зими та нового сезону. Збір листя, профілактичні процедури, підживлення та вологозарядковий полив – неважливих дрібниць немає. Як доглядати за плодовим садом восени, розповідає «Зелена садиба».

Профілактика шкідників і захворювань

З усіх дерев, які захищали за допомогою липких поясів, обов’язково заберіть їх після завершення збору врожаю. Такі пастки для комах потрібно відразу знищити, спалити за межами саду.

Збір листя та падалиці, в тому числі плодів, що залишилися на дереві, – обов’язковий крок. З початку падолисту тримайте землю під деревами «чистою». Рослинні залишки можна використовувати в компостуванні, але все рослинне сміття, що залишається під деревами, – найкращий прихисток для шкідників і збудників хвороб.

Восени також обов’язково треба почистити кору дерев. Оберіть зручну металеву щітку чи шкребок і обробіть не лише стовбур, а й скелетні гілки, дотягуючись всюди, де тільки вдається. Дійте акуратно, не травмуючи дерево, але ретельно та рішуче, видаляючи всі частини моху, відшарування, бруд. Не забудьте розстелити навколо дерева тканину чи плівку, щоб потім зібрати все сміття та знищити за межами саду.

Очищені дерева потребують ретельного огляду та обробки всіх ран, тріщин, сколів. Навіть найменші пошкодження кори не ігноруйте. Старі тріщини, рани, дупла, додатково зачистіть від пошкоджених тканин. Далі продезінфікуйте рану (для цього підійде і сильний розчин марганцівки, і антисептики, і розчин будь-якого іншого фунгіциду, наприклад, мідного купоросу), нанесіть препарати для обробки ран (спеціальну пасту, замазку чи садовий вар). Очистку завершіть побілкою, ретельно покриваючи кору в декілька шарів.

Останнім часом все більше експертів висловлюють думку, що дезінфекція ран дерева після обрізки, як і їх оброблення садовим варом чи іншою замазкою, не допомагають дереву, а навпаки шкодять, бо заважають природним процесам регенерації. А побілку багато садівників вважають більше естетичною процедурою, ніж профілактичною. Робити все це чи ні – особиста справа садівника. Пробуйте альтернативні підходи в садівництві, щоб обрати найкраще для свого саду.

Після механічної обробки дерева обприскують – для профілактики, посилення захисту від шкідників та хвороб. Потрібно дочекатися холоду, але встигнути провести обприскування в «плюсових» температурах. Ранні обприскування небезпечні. Стандартний варіант – прості фунгіциди системної дії. Мідний купорос, залізний купорос, бордоська суміш, біопрепарати, сечовина розводяться згідно з інструкцією виробника.

Обрізка плодових дерев восени

Будь-яку обрізку садових дерев можна починати від моменту появи ознак сповільнення сокоруху – початку падолисту. Кінцеві терміни обмежені тим, що між обрізкою та підживленнями і вологозарядковим поливом потрібно витримати паузу в 4-5 тижнів.

Обрізка плодового саду восени зазвичай носить санітарний характер – видалення всіх непродуктивних, хворих, пошкоджених гілок, підтримку здорової, світлопроникної крони. Кожне дерево варто ретельно оглянути, проаналізувати характер росту. Не шкодуючи, виріжте у плодових дерев вовчки, пошкоджені чи сухі гілочки, пагони, що ростуть всередину крони, слабкі, тонкі гілки.

Санітарну чистку плодових дерев зручніше розділити на два етапи. Поки на деревах ще є листя, легше помітити сухі та хворі пагони. А ось зайві гілочки можна видалити вже на голому дереві. Після завершення обрізки з відстані і різних ракурсів повторно оцініть крону. За бажання восени можна обмежити і висоту дерева, і вкоротити стовбур, і відкоригувати довжину скелетних гілок.

Відновлення ґрунту

Восени обов’язково подбайте про пристовбурні кола та міжряддя. Відновити водо- та повітропроникність землі можна як простим розпушуванням, так і перекопуванням пристовбурової зони. Робити це краще або відразу після збору врожаю, або вже в листопаді, перед стабільними заморозками (враховуйте період осіннього приросту коренів, коли вище ризики їх пошкодити). Зазвичай глибина обробки землі для плодових дерев обмежена 15 см, лише груші можна обробляти на глибину до 20 см.

Якщо ви не встигли внести підживлення у вигляді фосфорно-калійних добрив чи попелу наприкінці серпня, можна ще встигнути це зробити протягом двох перших декад вересня. Та основне підживлення восени проводять після обробки ґрунту органікою. По обробленій, культивованій землі внесіть від 5 до 10 кг зрілої органіки та по великій жмені попелу на кожен квадратний метр ґрунту.

Завершіть роботу з ґрунтом мульчуванням. Будь-яким плодовим деревам воно йде лише на користь. Шар торфу, компосту чи іншої органіки товщиною від 6 см не лише стабілізує температури, а й зіграє роль додаткового захисту.

Ефективний засіб відновлення та підтримки родючості землі – внесення біопрепаратів. Найефективніші такі засоби саме восени. Після мульчування достатньо полити землю теплим розчином з корисними бактеріями та мікроорганізмами, мікоризою, дріжджами, щоб забезпечити оздоровлення ґрунту та ефективне розщеплення органіки.

Дуже корисно сіяти восени навколо дерев сидерати. Вони і оздоровлюють ґрунт, і покращують його текстуру, і служать джерелом якісного гумусу. За осінь, якщо погода дозволить, конюшину, гірчицю, фацелію чи інші види корисних помічників можна сіяти навіть в декілька «хвиль». Щойно підростуть перші сходи, заробіть їх у ґрунт і сійте наступне покоління, яке принесе користь уже навесні.

Вологозарядний полив

Вологозарядковий полив перед зимою можна проводити з кінця жовтня і до щоденних приморозків. Це важливий крок для будь-яких плодових дерев, особливо якщо вони дуже щедро відродили або осінь не тішила рясними дощами. Щоб наситити ґрунт вологою, потрібен дуже рясний полив, на глибину 0,8-1,5 м. Дуже часто вологозарядковий полив суміщають з роботами в пристовбурних колах.

Захист від гризунів та холодів

В особливому захисті зазвичай є потреба лише для молодих дерев, штамбових, колоновидних та екзотичних саджанців. Для таких рослин потрібно дотримуватися всіх рекомендацій, отриманих при покупці. Обгортайте саджанці високо, за потреби – утепліть стовбури мішковиною, щільною тканиною, лапником, сіткою.

Не забувайте про захист від гризунів: вони активізуються задовго до приходу зими. Обгортання стовбурів для захисту кори, розкладання приманок та пасток – методів сьогодні дуже багато.

Затримка снігу

Коли буде вільний час, створіть по периметру пристовбурних кіл невеликі насипи – валики з ґрунту, що допоможуть затримувати сніг. І не забудьте, що регулярний огляд дерев, струшування та перерозподіл снігу, перевірка захисту повинні початися ще з кінця осені, якщо є сніг.

Посадка нових дерев

Не варто забувати, що осінь – чудовий період для висадження нових плодових дерев. З початком падолисту і до промерзання землі можна поповнювати колекцію сортів та переплановувати плодовий сад.