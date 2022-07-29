Як війна позначилася на ринках, бізнесах і робочих процесах

Війна позначилася на ринках, бізнесах і робочих процесах. Не виняток і галузь прямих продажів, де підприємницьку діяльність будують тисячі українців.

Як воєнні дії вплинули на роботу міжнародної корпорації прямих продажів Herbalife Nutrition, яких зусиль компанія та її Лідери докладають для забезпечення безперебійного функціонування, як підтримують Незалежних Партнерів в Україні та допомагають будувати їм бізнес за кордоном розповіла директорка Herbalife Nutrition Україна Тетяна Серебряник.

Директорка Herbalife Nutrition Україна Тетяна Серебряник

Herbalife Nutrition понад 40 років працює в індустрії здорового способу життя та є світовим лідером в області збалансованого харчування. Продукція компанії поширюється більш ніж у 95 країнах світу через широку мережу Незалежних Партнерів, які консультують споживачів і надають допомогу в придбанні продукції. Товарна лінійка бренду включає протеїнові коктейлі й батончики, дієтичні добавки, енергетичні та фітнес напої, засоби для догляду за шкірою і волоссям.

Повномасштабна війна: позиція Herbalife Nutrition

Компанія на глобальному рівні висловила засудження війни в Україні та закликала до миру. Разом з тим, Herbalife Nutrition оголосив про призупинення роботи торгових точок і поставок продуктів у РФ.

Також з 10 березня Herbalife Nutrition Україна більше не є складовою RSM (російськомовного регіону) і відтепер управляється окремо, як частина іншого бізнес-кластеру в регіоні EMEA (Європа).

Перші дні війни: якими вони були для компанії?

Ми до останнього не хотіли вірити в можливість повномасштабного вторгнення. Однак, команда компанії мала план, головна мета якого – це безпека наших людей. І 24 лютого вранці ми його активували.

Зізнаюся, що наш план безперебійного функціонування постійно вдосконалювався, проходячи адаптація до розвитку подій в країні. Насамперед в перші дні вторгнення. Адже передбачити всі нюанси неможливо. Особливо, в такій безпрецедентній ситуації.

Перш за все, в цілях безпеки, ми відразу законсервували Центр продажів та головний офіс, які розташовані у Києві. Команда перейшла на дистанційну роботу. І оскільки за попередні два роки ми багато часу працювали віддалено, ці процеси давно налагоджені. Тому технічних проблем не було – всі діяли чітко і злагоджено. Співробітники виконували роботу під час відносно спокійних моментів – коли не було сирен, вибухів, обстрілів... Часто їм доводилося працювали у підвалі чи бомбосховищі.

У перший день війни центральний склад компанії зачинився. Адже розташований поблизу столиці та опинився в районі активних бойових дій. Це було ключовою проблемою: немає продукту – немає бізнесу для тисяч людей.

Довелося оперативно вирішувати термінові задачі, серед яких – різноманітна допомога дистриб’юторам та співробітникам, а також активне сприяння щодо загальної підтримки спокою та зосередженості.

У вирішенні цих завдань нам дуже допомогли колеги з-за кордону. Ми були вражені приголомшливою підтримкою глобального керівництва компанії, регіональних офісів і офісів у ЄС, а також Лідерів-дистриб’юторів з усього світу. Завдяки цьому компанія швидко прийняла та запустила комплекс рішень для підтримки Незалежних Партнерів, які залишилися в Україні та запровадила механізми, які дозволили українським дистриб’юторам, що виїхали з країни, розвивати бізнес за кордоном.

Як війна вплинула на роботу компанії?

Як і в більшості компаній, спостерігалося зниження продажів. Через вимушене закриття головного складу довелося шукати альтернативні шляхи забезпечення ринку нашою продукцією. На щастя, цю проблему вдалося вирішити досить швидко.

Наш Центр продажів у Дніпрі продовжував працювати та забезпечував можливість придбати товари. Місцеві Лідери компанії надали неймовірну підтримку дистриб’юторам всієї країни, допомагаючи замовляти та відправляти продукцію компанії. Це дозволило багатьом дистриб’юторам протриматися, поки не запрацював логістичний ланцюг із Кракова.

Запустити процес замовлення товарів із Польщі вдалося внаслідок потужних зусиль та злагодженості дій міжнародних фахівців і української команди. Було досить складно, доставка займала значно більше часу, ніж зазвичай. Але це дало можливість нашим Незалежним Партнерам вже у квітні отримувати продукти. Так, завдяки неймовірним старанням закордонних колег та української команди, дистриб’ютори України отримали змогу продовжувати бізнес, заробляти та підтримувати своїх клієнтів.

23 травня, після звільнення Київщини від ворога, ми відновили функціонування головного складу та налагодили безперебійну роботу доставки.

Загалом березень і квітень були досить важкими місяцями для компанії. Але спільні зусилля Лідерів українських Незалежних Партнерів, команди Herbalife Nutrition Україна, усіх дистриб’юторів та міжнародних колег допомогли нам відновитися. Наразі неможливо передбачити, коли компанія вийде на довоєнні обсяги продажів, але ми рухаємось у правильному напрямку.

І нині будуємо плани на майбутнє. Наш обрій не обмежується місяцем чи кінцем року. Заходи та промоушени для Незалежних Партнерів продовжуються, маємо чіткий план подій до кінця року та погоджений графік на весь наступний рік. Також готуємо календар запуску нових продуктів до 2026 року. З вірою в перемогу дивимось уперед і розуміємо, що зупинятися не можна ні на мить.

Мільйони українців, тікаючи від війни, переїхали за кордон. Серед них – тисячі ваших Незалежних Партнерів. Що зараз з їх бізнесом?

Географія країн, куди виїхали українці, рятуючись від війни, неймовірно велика. Враховуючи це глобальне керівництво компанії детально роз’яснило процедури, необхідні нашим Незалежним Партнерам для початку, відновлення та продовження діяльності в країні їхнього тимчасового проживання. Водночас там, де це було можливо, їм дозволили продовжувати дистанційно розвивати свої організації та працювати з клієнтами, які залишилися в Україні.

Звісно, перебравшись за кордон, дистриб’ютори залишилися без частини своїх клієнтів, їх організації зазнали втрат. Проте переживши перший шок, абсолютно всі Незалежні Партнери активізувалися, почали будувати нові клієнтські взаємини, нові гілки організацій. При чому, залучаючи та працюючи як з місцевими жителями, так і з нашими біженцями.

В цьому і є секрет бізнесу з Herbalife Nutrition – кожен Партнер, переїжджаючи в інше місто чи країну, може перевезти свою справу з собою та отримати підтримку й сприяння компанії в будь-якій точці світу.

Загалом сьогодні склалася ситуація, коли для українських дистриб’юторів бізнес справді став міжнародним, без кордонів

Herbalife Nutrition – це, перш за все, люди. Як відреагували Лідери українського бізнесу Herbalife Nutrition на події, які рішення приймали вони?

Справді, в основі нашого бізнесу лежать не просто продукт та результат, а, перш за все, – взаємини, зв'язки та підтримка. Саме це і дозволило протриматися перші страшні тижні.

Наші Лідери ще за кілька тижнів до початку війни обміркували власний план реагування та безперебійної роботи на випадок воєнних дій, відсутності продукту, евакуації… Так, на кожен випадок були розроблені різні сценарії та альтернативні способи ведення бізнесу.

Ми вражені неймовірною лідерською позицією наших Партнерів, які з першого дня війни почали активно працювати зі своїми організаціями, шукати способи пережити цей період разом, щоб протриматися до прийняття глобальних рішень компанією. Вони доклали надзвичайних зусиль – постійні конференції, дзвінки, бесіди, обговорення. Понад два місяці щовечора проводили онлайн-зустрічі «Ми разом», на яких ділилися власним досвідом і напрацюваннями функціонування в нинішніх умовах, рекомендували клієнтам варіанти збалансованого харчування в ситуації відсутності продукту, мотивували та заряджали позитивом... Були на зв’язку 24/7, навіть тоді, коли доводилося працювати, рятуючись від ворожих снарядів в укриттях

Ці онлайн-зустрічі користувалися колосальною популярністю. Адже в сьогоднішній драматичній ситуації людям надважливо зануритися хоча б на мить в минуле мирне і стабільне життя. А з іншого боку – зрозуміти, що потрібно йти уперед, постійно рухатися і не зупинятися тут і зараз.

Лідери ні на секунду не втрачають віру в нашу перемогу та те, що бізнес має і буде працювати. І вселяють цю віру в інших. Вони докладають неймовірних зусиль для підтримки українського бізнесу загалом і кожного дистриб’ютора окремо. В той же час, починаючи з 24 лютого, активно та самовіддано допомагають Україні. Їх мужня лідерська позиція надихає та мотивує абсолютно всіх навкруги.

Краще за все, мабуть, це можна описати словами Генрі Форда: «Ви можете взяти мої фабрики, спалити мої будівлі, але залиште мені моїх людей, і я знову відбудую бізнес». В цій неймовірно складній ситуації найбільша цінність – це люди. Для мене неймовірною цінністю завжди була і є моя команда. Та зараз я це відчула особливо гостро. Неймовірна цінність – це наші Незалежні Партнери. Їх мужність, віра, натхнення та мотивація…

Що б ви сьогодні побажали українцям?

Перш за все, перемоги. Перемоги і миру. А потім ми відбудуємо країну – разом ми зробимо все набагато краще! А зараз – бережіть один одного та бережіть себе.