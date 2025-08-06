Сервісний центр для великих автобусів відкрили 5 серпня на вулиці Пластовій

Львівське АТП-14631 відкрило новозбудований автосервіс для обслуговування великогабаритного транспорту, зокрема, містких пасажирських автобусів типу Neoplan, Mercedes, Scania та інших. Приватне підприємство планує використовувати сервісний центр для ремонту як власного автопарку, так і надавати такі послуги іншим перевізникам.

Новий автосервіс для обслуговування великогабаритного транспорту відкрили у Львові на базі АТП-14631 на вулиці Пластовій, 10. Його побудували за дев’ять місяців фактично «з нуля», йдеться в повідомленні Львівської ОДА. На території сервісного центру діє повний цикл технічного обслуговування великого пасажирського транспорту, зокрема, тут можливий капітальний ремонт двигунів і коробок передач, різні види діагностики, заміна деталей, фарбування, миття тощо. Корисна площа автосервісу становить 5000 м2.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET директор АТП-14631 Андрій Дума, сервісний центр побудували на місці колишнього відстійника для автобусів на території АТП, який фактично розташовувався просто неба. Базова інвестиція у створення центру становить 18 млн грн, це були власні капіталовкладення компанії. З цієї суми 15 млн – це вартість будівництва, решта – витрати на нове обладнання.

За словами Андрія Думи, підприємство планує використовувати цей ремонтний цех як для себе, так і для надання послуг іншим компаніям.

«Орієнтовно 40% потужності – для власних потреб. Наш автопарк постійно зростає, тому є велика потреба у такому сервісі. І 60% потужності – для потреб інших перевізників регіону, які мають великий пасажирський транспорт. Це насамперед нерегулярні перевізники, що виконують перевезення на замовлення: на екскурсії, прощі тощо. Інші автосервіси не охоче беруть їх обслуговувати, бо такі автобуси займають багато місця, їм це невигідно. Тому ми створили сервіс саме для габаритного транспорту», – наголосив він.

Наразі сервісний центр обслуговують 29 працівників, каже Андрій Дума. У подальшому, коли попит на його послуги буде стабільним, планують збільшити чисельність персоналу до майже півсотні.

Фото Львівської ОВА та Львівської обласної ради

Як писав ZAXID.NET, Львівське автотранспортне підприємство-14631 є найбільшим пасажирським перевізником Львівської області. Торік компанія потрапила до трійки найприбутковіших міжнародних перевізників України (її бренд на цьому ринку – East West Eurolines). Виторг АТП за 2024 рік – 409 млн грн.

Згідно з інформацією на офіційному сайті, більшість маршрутів компанії – внутрішньоукраїнські. Міжнародних – 12. У автопарку має 330 автобусів (MAN, Neoplan, Mercedes, Van Hool та інші).

Підприємство входить до групи компаній DUMA, її бенефіціарний власник– екс-очільник Територіального управління Головавтотрансінспекції у Львівській області Ігор Дума. Він володіє часткою у 90%, ще 10 % – у КУА «Карпати-Інвест», що займається управлінням активами (власники – Тетяна, Сергій і Людмила Петруки).

До групи також належать компанії «Гал-Всесвіт» (мережа автовокзалів) та «Фалкон» (перевезення та ремонтний сервіс).