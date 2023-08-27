Останні дні літа, за прогнозами синоптиків Львівського регіонального гідрометцентру, мають бути спекотними. У понеділок денна температура повітря на Львівщині становитиме близько 33°С, а у вівторок подекуди до 35°С тепла.

Як вказано у повідомленні синоптиків, у понеділок, 28 серпня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с, вдень подекуди шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 17 – 22°С, вдень 28 – 33°С тепла.

У вівторок, 29 серпня, за прогнозами синоптиків, деякі метеостанції Львівщини зафіксують до 35°С тепла.

«Волога, нестабільна повітряна маса спричинятиме високу ймовірність локальних короткочасних грозових дощів, подекуди з градом та шквалистим посиленням вітру. Зниження денної та нічної температури слід очікувати після середи 30 серпня», – вказано у повідомленні синоптиків.

За даними Укргідрометцентру, у середу, 30 серпня, на Львівщині очікують дощі та до 28°С тепла. У четвер, 31 серпня, денна температура повітря максимально сягне 25°С тепла.

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