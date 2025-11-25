У холодну пору року більшість кімнатних рослин входить у період уповільнення росту

З настанням холодів багато хто переносить вазони ближче до світла – на підвіконня. Проте саме там найчастіше розташовані батареї, повітря від яких є сухішим і теплішим, ніж потрібно більшості домашніх рослин. Такий мікроклімат може серйозно нашкодити ніжному листю. Які рослини краще не тримати біля батарей і як це на них впливає, пише «24 Канал».

Чим небезпечне тепло радіаторів для рослин

Гаряче повітря від батарей швидко випаровує вологу з ґрунту й повітря. Коріння починає пересихати, а листя жовтіє, втрачає тургор або підгорає по краях. Тонколисті види реагують найшвидше – інколи навіть кілька днів біля батареї достатньо, щоб рослина отримала тепловий стрес.

Окрім цього, біля радіаторів формується зона з критично низькою вологістю, що сприяє ще швидшому висиханню ґрунту і підвищує ризик опадання листя.

Які рослини краще не тримати біля батарей

Найбільш чутливими до сухого повітря є всі тропічні рослини, зокрема папороті, калатеї, орхідеї та інші види, що потребують стабільно високої вологості. Перебування над радіатором для них майже завжди закінчується проблемами. Натомість сукуленти й кактуси, звиклі до посушливого клімату, можуть переносити тепло краще. Однак навіть вони не повинні довго стояти поруч із джерелом надто високої температури.

Як правильно поливати рослини взимку

У холодну пору року більшість кімнатних рослин входить у період уповільнення росту, тому їм потрібно менше вологи. Перед поливом варто перевіряти ґрунт, він має бути злегка підсохлим зверху. Не можна залишати надлишок води в піддоні, адже це підвищує ризик загнивання коренів.