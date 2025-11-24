Один із найлегших методів – висаджування живців у контейнер

Різдвяний кактус – популярна кімнатна рослина, яка радує яскравими квітами протягом довгого часу. Розмножити її можна без додаткових витрат, перетворивши одну рослину на декілька, і забезпечити пишне цвітіння на багато сезонів. Як це зробити, пише УНІАН.

Коли розмножувати різдвяник

Найбільш підходящий час для розмноження – після закінчення цвітіння. Важливо почекати один-два місяці, щоб рослина відновила сили та була в активній фазі росту. Живці, взяті в цей період, швидше приживаються і стимулюють повторне цвітіння.

Розмноження у ґрунті

Один із найлегших методів – висаджування живців у контейнер із дренованою ґрунтовою сумішшю. Для цього потрібно відрізати здорове стебло довжиною 2-3 см, залишити його на підвіконні на 2 дні для підсушування основи, а потім посадити в контейнер. Контейнер ставлять у світле місце без прямих сонячних променів і підтримують ґрунт вологим, але не перезволоженим.

Розмноження у воді

Ще один варіант – живці поміщають у воду. Важливо, щоб держак лише трохи виступав над рідиною, тоді він пустить коріння. Воду оновлюють кожні кілька днів. Коли коріння досягне 2-3 см, живець пересаджують у ґрунт для кактусів.

Розмноження діленням

Для великих рослин можна застосувати метод ділення. Акуратно виймають кактус із контейнера, розділяють на частини і садять у окремі ємності з добре дренованим ґрунтом. Контейнери розміщують у розсіяному світлі і підтримують помірну вологість ґрунту.

Догляд після розмноження

Після посадки молоді рослини потребують стабільного поливу, яскравого розсіяного світла і підживлення у весняно-літній період. Коли живці приживуться, їх пересаджують у більші горщики і, за бажанням, можна виносити на вулицю, поступово привчаючи до сонячного світла.