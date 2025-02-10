Найдорожча в Україні сільськогосподарська земля – в західних областях
В січні гектар землі в Івано-Франківській області коштував більше 122 тис. грн
У січні 2025 року середня ціна гектару сільськогосподарської землі в Україні становила 55 тис. грн, що на 10 тис. грн більше, ніж у січні торік. Про це свідчать дані сайту Opendatabot.
Традиційно дорожче коштує земля в центральному регіоні, де більш родючі ґрунти. Проте найвищі ціни за гектар сільськогосподарської землі – в західному регіоні. Тут в січні ціни були такі:
- Івано-Франківська область – 122,6 тис. грн;
- Тернопільська область – 101,8 тис. грн;
- Львівська область – 101,6 тис. грн;
- Хмельницька область – 77,1 тис. грн;
- Чернівецька область – 73,8 тис. грн;
- Закарпатська область – 66,6 тис. грн;
- Рівненська область – 61,4 тис. грн;
- Волинська область – 58 тис. грн.
Також одні з найвищих цін на сільськогосподарську землю в Запорізькій і Київській областях – 88,1 і 74,8 тис. грн відповідно. У Вінницькій області гектар такої земліоціннють в 69,7 тис. грн.
Ціни на сільськогосподарську землю в Україні в січні 2025 року. Дані Opendatabot
Скільки сільськогосподарської землі в Україні вже продали
Після відкриття ринку сільськогосподарської землі і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в середньому, продавали 10 тис. га землі на тиждень. Зараз, ідеться на сайті Opendatabot, продається в чотири рази менше – до 2,5 тис. га на тиждень.
Станом на кінець жовтня 2024 року загалом продано 289 тис. га сільськогосподарської землі, що становить менше 1% від загальної площі з 42,4 млн га такої землі в Україні.