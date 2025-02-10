За рік середня ціна гектару по Україні зросла на 10 тис. грн

У січні 2025 року середня ціна гектару сільськогосподарської землі в Україні становила 55 тис. грн, що на 10 тис. грн більше, ніж у січні торік. Про це свідчать дані сайту Opendatabot.

Традиційно дорожче коштує земля в центральному регіоні, де більш родючі ґрунти. Проте найвищі ціни за гектар сільськогосподарської землі – в західному регіоні. Тут в січні ціни були такі:

Івано-Франківська область – 122,6 тис. грн;

Тернопільська область – 101,8 тис. грн;

Львівська область – 101,6 тис. грн;

Хмельницька область – 77,1 тис. грн;

Чернівецька область – 73,8 тис. грн;

Закарпатська область – 66,6 тис. грн;

Рівненська область – 61,4 тис. грн;

Волинська область – 58 тис. грн.

Також одні з найвищих цін на сільськогосподарську землю в Запорізькій і Київській областях – 88,1 і 74,8 тис. грн відповідно. У Вінницькій області гектар такої земліоціннють в 69,7 тис. грн.

Ціни на сільськогосподарську землю в Україні в січні 2025 року. Дані Opendatabot

Скільки сільськогосподарської землі в Україні вже продали

Після відкриття ринку сільськогосподарської землі і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в середньому, продавали 10 тис. га землі на тиждень. Зараз, ідеться на сайті Opendatabot, продається в чотири рази менше – до 2,5 тис. га на тиждень.

Станом на кінець жовтня 2024 року загалом продано 289 тис. га сільськогосподарської землі, що становить менше 1% від загальної площі з 42,4 млн га такої землі в Україні.