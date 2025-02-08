Підприємець у шахрайський спосіб отримав у користування дві ділянки у Стебнику

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок місцевому підприємцю, колишньому голові громадської організації «Культурна стратегія» Андрію Сеніву за шахрайство, пов’язане із захопленням двох комунальних земельних ділянок. Підприємцю присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, у грудні 2019 року Андрій Сенів звернувся до Стебницької міськради із заявою про затвердження проекту землеустрою та передачу в користування громадської організації «Культурна стратегія» земельної ділянки площею 180 м2 нібито для будівництва творчих майстерень. Отриману на пільгових умовах оренди ділянку він насправді використав для власних підприємницьких цілей.

Окрім того, у січні 2020 року Андрій Сенів повторно звернувся до Стебницької міськради про виділення для потреб ГО «Культурна стратегія» ще одної комунальної земельної ділянки площею 113 м2. Таким чином отримав ще одну ділянку на пільгових умовах оренди, яка не була використана для потреб громадської організації, а для підприємницьких цілей.

Обвинувачений у суді свою вину визнав і розкаявся.

Суддя Орест Крамар визнав дрогобичанина Андрія Сеніва винним у шахрайстві (ч.1, ч.2 ст. 190 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки. Ділянки залишено в комунальній власності Дрогобицької міськради. Цей вирок ще може бути оскаржений.

За даними YouControl, Андрій Сенів зареєстрований як ФОП, що займається торгівлею мотоциклами та ремонтом автотранспортних засобів.