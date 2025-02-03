Стан будівництва ЖК «Маєток Винниківський» на вул. Винна Гора, 7д станом на лютий 2024 року

Львівські правоохоронці передали до суду кримінальне провадження щодо забудовника, обвинуваченого у заволодінні понад 22 млн грн громадян при будівництві житлового будинку на вул. Винна Гора, 7д у Винниках. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про керівника Житлово-будівельного кооперативу «Карпатський замок» Руслана Стрієнка.

Як повідомили у понеділок, 3 лютого, у поліції та прокуратурі Львівщини, голова житлово-будівельного кооперативу, 38-річний мешканець Чернівецької області, заволодів грошима майбутніх власників квартир, але будинок так і не збудував. Унаслідок його махінацій постраждали 29 вкладників.

За даними слідства, у 2020 році обвинувачений обійняв посаду голови обслуговуючого кооперативу, створеного для будівництва багатоквартирного будинку у Винниках. Він укладав з покупцями договори про сплату грошових внесків, які мали скерувати на будівництво багатоквартирного будинку, а після здачі його в експлуатацію квартири мали передати у власність членів кооперативу.

«Майбутні власники оплачували повну вартість квартир, проте, голова кооперативу замість того, щоб скеровувати одержані кошти на будівництво, частково привласнив їх, а частково – розтратив. Таким чином 29 громадян, які сплатили внесків на загальну суму понад 22 млн грн, залишились без квартир і без грошей», – йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, йдеться про керівника ЖБК «Карпатський замок» Руслана Стрієнка. За інформацією YouControl, будівельний кооператив зареєстрований у 2020 році в Чернівцях. Його засновниками є мешканці Чернівецької області В’ячеслав Баран, Руслан Стрієнко та Неля Стрієнко.

Керівнику ЖБК повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна (ч. 4, ч. 5 ст. 191 ККУ). Слідчі вже скерували обвинувальний акт до суду. Керівнику ЖБК загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та конфіскація майна. Суд призначив підготовче засідання у справі за обвинуваченням Руслана Стрієнка на 18 березня 2025 року.

За рішенням суду, на майно обвинуваченого накладено арешт. Раніше ZAXID.NET детально розповідав про скандал із будівництвом житлового комплексу на вул. Винна Гора, 7д. Більше року ЖБК «Квіткове місто» не відновлювало будівництво ЖК «Маєток Винниківський», оскільки власники землі розірвали з забудовником договір оренди. Натомість інвестори залишились під загрозою втратити свої квартири, адже власники ділянки вже передали її під забудову іншому девелоперу.

Крім цього, в межах провадження Личаківський районний суд арештував об’єкт незавершеного будівництва – першу секцію ЖК на вул. Винна Гора у Винниках. Ця ухвала остаточна й оскаржити її не можна. Доки накладений арешт це майно не можна перереєструвати або продати.

Судячи з матеріалів справи, слідчі відкрили кримінальне провадження ще у листопаді 2023 року. За цей час слідчі встановили, що з 2020 року й до сьогодні ОК ЖБК «Квіткове місто» не отримував дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку 2-ї та 3-ї секцій й не проводив саме будівництво, однак при цьому укладав договори із пайовиками. Крім цього, сама ділянка, на якій керівник ЖБК обіцяв збудувати нові секції, не має вільного простору під це будівництво.