Зеленська сільрада просила скасувати державний акт на землю, виданий нею у 2001 році

Господарський суд Івано-Франківської області відмовив у позові Зеленської сільської ради, яка просила скасувати державний акт на право постійного користування землю, виданий сільрадою Карпатському національному природному парку у 2001 році.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 7 лютого, йдеться про понад 4 тис. га території села Зелене Верховинського району. Вартість ділянок становить 481 млн грн.

«З метою захисту заповідних земель прокурори вступили у справу та запобігли неправомірному вилученню з державної власності земель природно-заповідного фонду, що перебувають під особливою охороною держави», – зазначили у прокуратурі.

Господарський суд Івано-Франківської області погодився з позицією прокурорів та прийняв рішення про залишення земель у власності Карпатського національного природного парку.