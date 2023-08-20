На Волині збільшили кількість прикордонних нарядів та посилили розвідку

На Волинському напрямку тривають заходи щодо зміцнення української охорони та оборони державного кордону. Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв у неділю, 20 серпня.

«Для ворога підготовлено все, що буде нищити його й не допускати його проходу вглиб нашої території. Ми вживаємо адекватних заходів щодо підсилення охорони та оборони державного кордону», – розповів Наєв.

Зокрема на кордоні:

збільшено кількість прикордонних нарядів;

організовано моніторинг ситуації по той бік державного кордону;

посилено бойову службу та ведення розвідки.

За словами командувача Об’єднаних Сил ЗС, передбачено «збільшення сил у разі зростання загрози» водночас. За його словами, Генштаб ЗСУ передбачив збільшення сил у разі зростання загрози, але, зараз там оцінюють ситуацію як стабільну і контрольовану.

«Розвідка України «чітко володіє інформацією про тих, хто перебуває по той бік кордону та чим вони займаються в режимі онлайн», – наголосив Наєв.

«Безпосередньо я перебуваю в активному спілкуванні з командувачем оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генералом Томашом Піатровські. Ми часто зустрічаємося, проводимо телефонні розмови, обмінюємося інформацією стосовно того, що робить Польща та інші країни НАТО зі зміцнення своїх кордонів», – додав Наєв.