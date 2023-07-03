На Рівненщині оштрафували прикордонника, який публікував у Tik Tok відео зі служби. Суд взяв до уваги, що юнак розкаявся та що негативних наслідків від публікації відео не було. Відтак йому призначили мінімальне покарання за статтею про порушення правил несення прикордонної служби – 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові Зарічненського райсуду, інцидент стався 23 травня цього року. Прикордонник знімав на мобільний, як він перебуває на службі, а відео опублікував у Tik Tok. Пізніше на солдата склали адмінпротокол за ч.2 ст. 172-18 КУпАП (порушення правил несення прикордонної служби). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 34 тис. грн штрафу, або ж арешт.

На судовому засіданні, яке відбулося 27 червня, солдат свою провину визнав. «Пояснив, що йому було дозволено мати при собі мобільний телефон. [...] Він зробив кілька відеозйомок із своїм зображенням, які розмістив у соціальній мережі Tik Tok для того, щоб показати друзям. Вказав, що у вчиненому щиро розкаюється [...] негативних наслідків від його дій не настало, зробив для себе належні висновки», – йдеться у постанові.

Суддя Руслана Снітчук взяла до уваги розкаяння порушника. Вона визнала його винним за вказаною статтею і призначила йому мінімальне покарання – 17 тис. грн штрафу.

Постанова поки ще не набрала законної сили, сторони можуть оскаржити її в апеляційному суді.