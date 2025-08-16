16 серпня відомому канадському режисеру виповнюється 71 рік. Глядачам він добре знайомий за оскароносними фільмами «Титанік» і «Аватар».

ZAXID.NET пропонує глибше зануритись у його фільмографію та звернути увагу на фільми, які точно варто побачити кожному.

«Титанік» (1997)

Titanic

Культовий фільм про катастрофу лайнера, який у свій час був найбільшим пасажирським кораблем. У головний сюжет вплетена історія кохання дівчини з багатої родини – Рози (Кейт Вінслет) та Джека (Леонардо ді Капріо). Стрічку висунули на 14 номінацій «Оскара», із яких вона отримала 11 нагород, зокрема у номінаціях за найкращий фільм та режисуру.

«Аватар» (2009)

Avatar

Науково-фантастичний фільм, дія якого відбувається у 2154 році, коли людство видобуває цінний мінерал анобтаніум на Пандорі – населеному супутнику газової планети в зоряній системі Альфа Центавра. За сюжетом ресурсодобувна корпорація загрожує існуванню місцевого племені людиноподібних розумних істот наʼві. Фільм став найкасовішим та побив 12-річний рекорд «Титаніка». Стрічка отримала девʼять номінацій на« Оскар» та три перемоги.

«Термінатор» (1984)

The Terminator

Науково-фантастичний трилер, у центрі сюжету якого протистояння між двома прибульцями, що прибули в 1984 рік із майбутнього. Один із них – кіборг-термінатор (Арнольд Шварценеггер) – планує вбити Сару Коннор, чий ще ненароджений син в майбутньому виграє війну з машинами. А другий – солдат Кайл Різ, який має охороняти Сару і не допустити її смерті.

«Безодня» (1989)

The Abyss

Американський підводний атомний човен з кількома балістичними ракетами на борту стикається з невідомим обʼєктом, зіткнення з яким призводить до ламання системи. Човен бʼється об скелі й повільно йде на дно, а весь екіпаж залишається заблокованим всередині. Уряд США вирішує відправити спецпризначенців для нейтралізації ядерних боєголовок, які можуть спрацювати в будь-який момент, та порятунку екіпажу. Групу очолює головна проєктувальниця човна Ліндсі Брігман та її чоловік – старший робочий платформи Вірджил Брігман. Уже під час занурення стає зрозуміло, що вцілілих на борту немає, а версія про катастрофу через атаку ворожого корабля не підтверджується.

«Чужі» (1986)

Aliens

Вижила після сутички з інопланетянами офіцерка Елен Ріплі потрапляє на землю через 56 років після загибелі екіпажу «Настрома». Коли її капсулу знайшли, вона дізналася, що має знову повернутися на планету з невідомими істотами, аби зʼясувати, що тоді сталося. Цього разу вона летить до чужинців із озброєним десантом.