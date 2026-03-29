Історія родини Кеннеді – це не лише політика, а й драма, кохання та трагедії, які потрясли світ. Від Білого дому до особистих втрат – ці фільми та серіали відкривають іншу сторону найвідомішої американської династії. ZAXID.NET пропонує добірку, що допоможе познайомитись із родиною Кеннеді ближче.

«Клан Кеннеді» (2011)

The Kennedys

Мінісеріал на 8 серій про життя Джона Ф. Кеннеді, його братів і родини. Серіал демонструє політичну кар’єру майбутнього президента США, шлюб із Жаклін та трагічні події. У 2017 році серіал отримав продовження, а сюжет зосередився на історії Жаклін після вбивства Джона Ф. Кеннеді.

«Сірі сади» (2009)

Grey Gardens

Події фільму відбуваються впродовж 40 років, а в центрі сюжету – дві ексцентричні родички Жаклін Кеннеді-Онассіс, які опинилися в центрі уваги після того, як санітарна служба вирішила очистити їхні земельні ділянки в селищі Іст-Гемптон від численних ракунів і здичавілих котів та комах.

«Американська історія кохання» (2026)

Love story

Історія трагічного кохання сина президента Джона Ф. Кеннеді-молодшого та піарниці модного дому Calvin Klein Керолін Бессет-Кеннеді. Мінісеріал розкриває намагання Кеннеді-молодшого оминути політику і вийти з-під тіні батька, а також вберегти дружину від тиску преси, яка цілодобово стежила за їхнім життям. Серіал розкритикували нащадки родини, однак високо оцінили глядачі.

«Джекі» (2016)

Jackie

Біографічний фільм про Жаклін Кеннеді, яку зіграла Наталі Портман. Стрічка розкриває життя вдови після смерті президента, її боротьбу з трагедією та намагання згладити зради чоловіка й залишити памʼять про нього чистою.