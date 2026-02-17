Днями у США вийшов серіал «Історія кохання» або «Американська історія кохання», присвячений романтичному та водночас трагічному коханню Джона Ф. Кеннеді-молодшого та Керолін Бессетт. Вони одружилися в 1996 році та загинули в авіакатастрофі 1999 року, але їхня пара стала культовою наприкінці 90-х завдяки висвітленню роману в ЗМІ та бурхливому розвитку їхніх стосунків.

ZAXID.NET розповідає, що потрібно знати про серіал перед його переглядом.

Що треба знати про роман реальних Кеннеді-молодшого та Бессетт

Джон Ф. Кеннеді-молодший народився у 1960 році у родині 35-го президента США Джона Кеннеді та Жаклін Кеннеді. На момент загибелі батька йому було лише три роки. Він працював адвокатом, а пізніше став відомим як медіаперсона, заснувавши політичний глянцевий журнал George.

У 1992 році дружина дизайнера Кельвіна Кляйна Келлі познайомила Джона Ф. Кеннеді-молодшого з піарницею модного дому Calvin Klein Керолін Бессетт. На той час син політика був у стосунках із акторкою Деріл Ганною.

Офіційні стосунки в Кеннеді та Бессетт почались аж через два роки, а у 1996 році вони одружились. Пара максимально намагалася зберегти приватність, але папараці активно обговорювали стиль молодої дружини, порівнюючи її з Жаклін Кеннеді. Пара влаштувала скромне весілля, після якого цікавість медіа до них лише зросла. Редактор The New York Times Едвард Кляйн у книзі «Прокляття роду Кеннеді: чому 150 років першу сім’ю Америки переслідувала лиха доля» припускав, що із тиском від преси пара справлялася за допомогою наркотиків.

У лютому 1996 року пару сфотографували під час сварки в Центральному парку – інцидент став темою восьмисторінкового матеріалу в New York Daily News. За спогадами Стівена М. Гіллона, конфлікти часто виникали через те, що Керолін дорікала Джону надмірною довірливістю.

Увага ЗМІ до пари була прикута не лише через політичний підтекст, а й через стиль Керолін Бессетт, який став символом тихої розкоші. Вона майже не користувалась макіяжем, носила мінімалістичні, але вишукані образи у нейтральних тонах.

У 1999 році Джон, Каролін та її сестра Лорін загинули під час аварії легкомоторного літака над Атлантичним океаном. Тіло Кеннеді знайшли у кабіні пілота, а двох жінок – пристебнутими у своїх кріслах.

Про що серіал

Love story, який перекладають як «Американська історія кохання», є продовженням низки культових серіалів «Американська історія жаху» й «Американська історія злочинів», які знімає режисер Раян Мерфі. Його анонсували ще у 2021 році, головні ролі виконали Пол Ентоні Келлі у ролі Джона Ф. Кеннеді-молодшого та Сара Піджон у ролі Каролін Бессетт.

Наомі Воттс з’явилась у ролі Жаклін Кеннеді Онассіс, яка померла ще до весілля сина і ніколи не була знайома з Керолін, Алессандро Нівола – в ролі Кляйна, а Ґрейс Гаммер – у ролі Керолайн Кеннеді.

Важко не помітити, що акторів на головні ролі підібрали дуже схожими на реальних персонажів, а Пол Ентоні Келлі в інтервʼю неодноразово наголошував, що його часто порівнювали з Джоном Ф. Кеннеді-молодшим.

Серіал покаже знайомство і одруження, дослідить труднощі подружжя та чутки про сімейні конфлікти. А завершиться – загибеллю пари в авіакатастрофі.

Серіал уже зазнав критики з боку сина Керолайн Кеннеді Джека Шлоссберга. В інстаграмі він заявив, що телешоу «наживається» на житті й смерті його дядька.