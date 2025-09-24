Дивакуваті сусіди – радше правило, а не виняток, адже всі люди різні й доводиться часто йти на компроміси, аби зжитися поруч одне з одним. Химерні стосунки між сусідами втілюють і на екрані, тож ZAXID.NET пропонує добірку комедій про війни між сусідами, які надихнуть вас по-новому глянути на людей, що живуть поруч.

«Чоловік на ім’я Отто» (2022)

A Man Called Otto

Отто (Том Генкс) – сварливий вдівець, який живе сам та не спілкується з сусідами. Отто виходить із дому лише у магазин і назад, однак усе кардинально змінюється з появою нових сусідів. Це подружжя, яке виховує двох дочок і зовсім не звертає уваги на озлобленість і невдоволення сусіда. Старий стикається з невластивими собі почуттями.

«Сусіди. На стежці війни» (2014)

Neighbors

Молода пара Мак і Келлі Реднери разом із новонародженою донькою переїжджають до тихого передмістя. Однак по сусідству оселяється студентське братство на чолі з харизматичним Тедді, яке руйнує всі надії родини на тихе життя. Спершу подружжя намагається підтримувати дружні стосунки зі студентами, але вечірки та шум змушують їх звернутися до поліції. Це стає початком справжньої «війни» між сусідами.

«Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонено» (2006)

Deck the Halls

Стів Фінч – фанат традицій, який щороку до Різдва прикрашає свій будинок ідеально і вважає себе головним «різдвяним експертом» містечка. Все змінюється, коли поруч оселяється Бадді Холл. Новий сусід вирішує зробити свою оселю настільки яскравою, щоб її було видно навіть із космосу. Між чоловіками виникає справжнє суперництво: хто зробить найкрутішу святкову ілюмінацію.

«Дуплекс» (2003)

Duplex

Ненсі і Адам – пара молодят, яка шукає своє ідеальне помешкання. Нарешті вони знаходять старовинний маєток, але це дуплекс, в якому розміщенні дві квартири, а на другому поверсі квартиру орендує літня пані, у плани якої переїзд не входить. Нова сусідка влаштовує молодятам справжнє випробування, адже ділитися маєтком не збирається. Ненсі і Адам намагаються винахідливо схилити бабусю до переїзду.

«Дім великої матусі» (2000)

Big Momma's House

Оперативник ФБР Малкольм Тернер – майстер маскування. Задля виконання завдання він може перевтілитись у будь-кого. Нове завдання приводить його до маленького містечка, де він має затримати грабіжника, який втік із банку. Встановивши спостереження за будинком владної «Великої мами», Малкольм планує перехопити колишню дівчину злочинця Шеррі та її сина. Однак виникає серйозне ускладнення, коли сусідка раптово залишає місто, вносячи корективи в до того простий план.