Ключем до успішного проектування сучасних громадських просторів є досягнення низки елементів, які покращують їх використання як територій для зустрічей. Незалежно від їхнього масштабу, є деякі важливі поради з проектування для потреб людей, поєднання видів використання, мультифункціональності, гнучкості, комфорту та безпеки.

Аби дати ідеї з проектування міських меблів, зупинок транспорту, дитячих та спортивних майданчиків, маленьких площ, парків, ArchDaily зібрав 100 найкращих прикладів громадських просторів з усього світу. Сьогодні пропонуємо переглянути перші 9 із них – приклади міських меблів та зупинок громадського транспорту.

Міські меблі

LOOP / FAHR 021.3, Португалія

Простір відкрили у 2018 році у місті Порто в Португалії перед центральною будівлею місцевого університету на честь 10-річчя створення парку науки та технології. Архітектори шукали силует, який міг би стати центром студентської резиденції Аспрела, що переважно характеризується як місце концентрації медичних та освітніх закладів.

Комбінація концентрованого кола та лавки з органічною текстурою відображає ідею, що повторення ніколи не є однаковим. З кожним колом, яке замикається, генеруються нові текстури, приносячи їхню власну ідентичність. На думку архітекторів, цей простір можна використовувати максимально по різному.

BUILD ME! / Enorme Studio, Іспанія

Простір у Мадриді став результатом набору стратегій спільного проектування та праці спеціальної робочої групи Enorme Studio, Todo X La Praxis та TeamLabs, тож BUILD ME! – це унікальне, неповторне місце.

Pop-Up! / LMN Architects, США

Центр Сіетла у 2014 році перетворився на ігровий майданчик для людей різного віку завдяки креативним вуличним меблям. Вісім рухомих модулів об’єднуються, створюючи нескінченні конфігурації та місце для відпочинку чи ігровий простір для десятка людей.

LentSpace / Interboro, США

Інноваційні міські меблі розробили у 2012 році для приватної ділянки, що використовувалася для проведення різних заходів, виставок скульптур чи як дитяча кімната. Рухому стіну можна відкривати під різними кутами, щоб вона функціонувала як лавка або панель дисплея.

Jeanne D'arc on Wheels / ENORME Studio, Франція

Громадський простір, відкритий у 2016 році у французькому містечку Ренн, складається з дев’яти обертових лавок, які дозволяють використовувати територію різними способами. Це частина проекту змін міста до 2030 року, тож на кожній лавці є стовп із буквою чи цифрою, що складаються у «Ренн 2030».

Зупинки громадського транспорту

Серед автобусних зупинок ArchDaily пропонує як приклади зупинки, створені у 2013-2014 роках в межах проекту для маленького австрійського містечка Крумбах міжнародними архітектурними фірмами. За словами директорки Vorarlberger Architektur Institut Верени Конрад, проект важливий для успішного підключення інфраструктури та мобільності для сільської місцевості.