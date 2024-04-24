Топ-5 бойовиків за 2023 – 2024 роки

Голлівуд щороку випускає десятки бойовиків, де картинка і спецефекти неодмінно викличуть захват у кіноманів. На які стрічки варто звернути увагу – зібрали для вас найкращі екшени за 2023-2024 роки.

«Місія нездійсненна: Розплата. Частина перша»

Це продовження культової франшизи про спецагента ЦРУ Ітана Ганта, якого майстерно зіграв Том Круз.

У 7 частині «Місії нездійсненної» головний герой зіткнеться з небувалою загрозою, а його опонентом буде геній найвищого рівня. Однак для агента з таким великим списком успішних місій немає нічого неможливого. Тож він береться до роботи, навіть не підозрюючи, що на нього чекає.

У кадрі глядачі побачать неймовірні перестрілки і карколомні трюки, які, нагадаємо, Том Круз виконує без каскадерів. Тож екшен гарантовано вразить кожного.

«Праведник 3: Остання глава»

Ще одна франшиза вийшла на екрани у 2023 році. У фільмі «Праведник 3: Остання глава» Роберт МакКолл йде у відставку та переїжджає до мальовничої Італії. Головний герой прагне забути минуле і почати тихе й спокійне життя. Однак, за класикою жанру, про це йому можна лише помріяти.

Близькі Роберта МакКолла опиняються у небезпеці через сицилійську мафію, і колишньому агенту ЦРУ доводиться давати відсіч злочинцям.

На глядачів чекає неперевершена акторська гра Дензела Вашингтона, а також ефектні кадри рукопашних боїв і перестрілок.

«Джон Вік 4»

Глядачі мали змогу побачити на великих екранах і фінальну частину франшизи «Джон Вік». Цей фільм з Кіану Рівзом заслуговує особливої уваги, адже, окрім видовищних бійок, сюжет стрічки також змусить людей прикипіти до екрана.

У 4 частині за голову Джона Віка призначають великий гонорар, який постійно зростає. Тож всі професійні кілери влаштовують полювання на свого колегу. Джону Віку не залишається нічого, крім як оголосити війну вищому керівництву злочинного світу. Тож боротьба за життя буде запеклою.

«Придорожній клуб»

За сюжетом цього бойовика, Елдвуд Далтон – колишній боєць зі змішаних єдиноборств – вже досить рідко виходить на ринг, щоб заробити грошей. Однак ті, хто знають його ім’я, не наважуються зійтись із ним у двобої та просто віддають гонорар без бійки.

Та на цьому заробити на проживання йому не вдається. Тож головний герой погоджується стати вибивайлом у придорожньому закладі Флориди із назвою «Дві двійки». Елдвуд намагається зупинити жорстокі бійки, які організовують місцеві злочинці, та привертає увагу мафії, якій геть не вигідне таке втручання.

На глядачів чекають ефектні бійки у виконанні Джейка Джилленгола та поява у кадрі боксера Конора Макгрегора.

«Ренфілд»

Завершуємо добірку комедійним бойовиком «Ренфілд», який покаже нетипову історію про графа Дракулу.

За сюжетом, багато років Ренфілд прислуговує знаменитому вампіру, поставляючи йому свіжу їжу. Та сумління лакея не дає йому змогу продовжувати роботу, як колись, тож він шукає негідників та злочинців, яких не шкода віддавати на вечерю Дракулі. Таке рішення було тимчасовим, а Ренфілд зустрічає дівчину, яка надихає його почати нове життя і протистояти володарю, тож у кадрі буде чимало кривавих бійок і ефектного екшену.