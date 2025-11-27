У 2000-х пошуки скарбів у кіно стали справжнім мистецтвом: герої розшифровували стародавні карти, вирушали в експедиції на край світу, потрапляли в пастки, знаходили загублені міста й змагалися за артефакти, які могли змінити історію. У таких фільмах запах пригоди відчувається з перших кадрів, а кожен сюжетний поворот веде глибше у світ легенд і заборонених скарбниць. ZAXID.NET зібрав добірку ностальгійних пригодницьких фільмів, які повертають магію великої авантюри та полювання на скарби.

«Сахара» (2005)

Sahara

Шукач скарбів Дірк Пітт і його друг Ал Джордіно їдуть у Сахару, щоб знайти загублений американський броненосець, на борту якого за легендами може бути скарб. Посеред пустелі героям доведеться не лише шукати скарби, а й рятувати мешканців від смертельної хвороби, джерело спалаху якої шукає лікарка Єва Рохас.

«Мумія» (1999)

The Mummy

Під час розкопок у Єгипті колишній капітан Рік ОʼКоннелл, бібліотекарка з Каїра Евелін Карнахан і її брат Джонатан натрапляють на гробницю похованого живцем жреця Імхотепа. Кілька тисячоліть тому він закохався у наложницю фараона Анк-су-намун, однак разом їм бути не судилося. Відкриття гробниці подарує закоханим новий шанс та принесе багато проблем шукачам скарбів.

«Подорож до центру Землі» (2008)

Journey to the Center of the Earth

Тревор Андерсон – професор з дивацтвами, якого колеги висміюють за теорії, що не знаходять пояснень у реальному світі. Разом із племінником Шоном і провідницею Ханною вони відправляються на пошуки згаслого вулкана – місця загибелі зниклого брата Тревора. Мандрівники потрапляють у казковий світ, де знаходять щоденник Тревора, записи в якому попереджають про нові загрози.

«Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» (2001)

Lara Croft: Tomb Raider

Лара Крофт – аристократка зі значним статком і живе в маєтку в Британії. Одного разу вона знаходить у ньому кімнату з годинником, який почав цокотіти з незрозумілих причин. Лара і її помічники повʼязують знахідку з парадом планет, який трапляється раз на пʼять тисяч років. Того вечора на її будинок нападають, однак їй та команді вдається втекти разом із годинником. Перетинаючи континенти, Ларі доведеться зіткнутися з лиходіями, які мріють використовувати годинник як ключ.

«Скарб нації» (2004)

National Treasure

Сімʼя Бенджаміна Гейтса вірить в легенду, за якою засновники США свого часу сховали незліченні скарби, щоб вони не потрапили не в ті руки. Вони залишили купу ребусів і загадок, щоб через багато років надбання нації повернулося на законне місце. Сімейство Гейтсів протягом багатьох років шукає ці скарби цих скарбів, але марно. І коли надія вже була втрачена, Бенджамін дізнається, що розгадку скарбів може ховати декларація про незалежність США.

«Ніч в музеї» (2006)

Night at the Museum

Ларрі розлучився з дружиною й не особливо щасливий. Він соромиться свого життя перед сином, адже нічого не досяг. Щоб повернути його прихильність, Ларі має знайти роботу. Він влаштовується нічним охоронцем у музей. Однак ця робота не така проста, як здається на перший погляд.