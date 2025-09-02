Сальма Гаєк ‒ актриса та продюсерка, відома дуже різними ролями. Розпочавши свою кар'єру в мексиканському кіно, вона швидко здобула визнання у Вона працює у різних жанрах, від комедій до драм. У день народження акторки згадуємо її найяскравіші ролі.

«Відчайдушний» (Desperado, 1995)

Бойовик «Відчайдушний» ‒ другий фільм «Мексиканської трилогії» про музиканта-месника, який оголосив вендету могутнім гангстерам. Гітарист Ель Мар'ячішив своєю грою відвідувачів бару, був щасливою людиною. Однак щастя музиканта забрав мерзенний ватажок бандитів Бучо, який з гангстерського куражу вбив його кохану, розбив гітару і прострілив ліву руку. Втративши професію і кохану жінку, Ель Мар'ячі перетворився в Ель Десперадо (Відчайдушного), кривавого месника і безжального вбивцю. Відтепер мета музиканта – відшукати і пристрелити кривдника.

«Від заходу сонця до світанку» (From Dusk Till Dawn, 1996)

У цьому культовому фільмі два брати, які втекли від закону, стають заручниками в барі, який виявляється лігвом вампірів. Гаєк грає роль спокусливої ​​танцівниці.

«Догма» (Dogma, 1999)

Чи легко бути ангелом? Просто! Але іноді ангели стають занепалими. Шлях на небеса їм заборонений. Чому, мало кому відомо. Тільки повернути вже нічого не можна, і їм доводиться блукати по Землі, населеній не завжди хорошими і позитивними людьми. Парочку таких ангелів у фільмі «Догма» звуть Локі і Бартлбі. Вони прекрасно знають, хто вони такі. І дуже мріють повернутися, але не знають як. Тому, вся їх нове життя присвячене пошуку шляху на небо. І вони його знаходять. Лазівкою є одна стара католицька догма, завдяки якій герої і дізнаються, що їм достатньо зробити крок крізь арку в одному храмі, і їхні гріхи «випаруються». Потім хлопці спокійно доживуть до старості, помруть і знову опиняться в улюбленому ангельському образі.

«Фріда» (Frida, 2002)

Дія фільму починається з ранніх років життя художниці, коли в шестирічному віці їй діагностували поліомієліт. Через дев'ять років Фріда потрапила в жахливу автомобільну аварію, яка дуже сильно вплинула на її подальшу долю. Через численні операції і переламаний хребет з п'ятнадцяти років їй було потрібно носити жорсткий корсет, який приносив дівчині муки. А потім було заміжжя, пристрасна любов, зради і страждання, які не покидали цю яскраву жінку до кінця життя. Мабуть, найважливіший фільм Гаєк, який вона ініціювала. Також Сальма вмовила своїх друзів взяти участь у цій картині. Тому тут при малому бюджеті такий зоряний склад.

«Бандитки» (Bandidas, 2006)

Сільська шибайголова Сара в люті – бандити з американського банку відібрали землю у її батька, а його самого тяжко поранили. У рафінованої аристократки Марії ситуація не краща: її батька, мексиканського банкіра, ті ж люди обдурили і вбили. І нехай дівчата з першого погляду не дуже приглянулися одна одній, бажання помститися змушує їх об'єднати зусилля та покарати банки Дикого Заходу.

«Страшні казки» (Il racconto dei racconti, 2015)

У незвичайному образі Сальма постала у фентезі італійського режисера Маттео Гарроне «Страшні казки». Вона зіграла жахливу королеву Долини туманів, яка ніяк не може завагітніти, але пристрасно про це мріє. Заради досягнення своєї мети вона готова на все навіть втратити чоловіка і з'їсти сире серце морського чудовиська. Це – екранізація казок Джамбаттісти Базил з барокової збірки «Казка казок». У фільмі розказано три моторошні історії з різних королівств.