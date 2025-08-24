Піджанр фільмів жахів бодігорор останнім часом набуває все більшої популярності. Великою мірою до того спричинився успіх «Субстанції» Каролі Фаржа. Проте і раніше цей різновид страшного кіно пропонував публіці добрі фільми. Зараз у прокат вийшов дебютний фільм Майкла Шенкса «Одне ціле» із Дейвом Франко та Елісон Брі у головних ролях. Це історія про пару закоханих, Тіма та Міллі, котрі переїжджають за місто, де з ними раптово починають відбуватися дивні й моторошні речі. Їхні стосунки – і навіть тіла – опиняються під загрозою через невідому та жахаючу силу, яка викривлює та може спотворити не тільки їхнє кохання, а і їх самих. Принагідно хочемо нагадати про інші картини у цьому жанрі.

«У моїй шкірі» (Dans ma peau, 2002)

Естер (Маріна де Ван) випадково пошкодила ногу. Перед тим, як піти до лікарні, вона пробує свою шкіру на смак, а згодом виявляється, що дівчина не дуже чутлива до болю. Поступово її звичка їсти себе стає все нав’язливішою і призводить до проблем в особистому житті та кар’єрі. Режисерський дебют французької акторки Маріни де Ван.

«Титан» (Titane, 2021)

«Титан» французької режисерки Джулії Дюкурно забрав головну нагороду Каннського кінофестивалю. Дівчина, якій ще в дитинстві через аварію вставили у череп титанову пластину, страждає від байдужості батька, проте обожнює машини. Обожнює в сексуальному сенсі. Навіть під час пологів в неї відходять не води, а мастило. А ще вона серійна вбивця. Накручено у фільмі багато.

«Безмежний басейн» (Infinity Pool, 2023)

Письменник середньої руки Джеймс Фостер (Александр Скашґорд) у пошуках натхнення відправляється відпочити на тропічний острів Ла Толка. Компанію йому складає молода дружина Ем (Клеопатра Коулмен), стосунки з якою будуються лише на багатстві її сім'ї. Якось у супроводі друзів Габі та Албана подружня пара вирішує залишити територію готелю, що охороняється, щоб подивитися на красу дикої місцевості острова. Після трагічної події Джеймс дізнається про темну сторону острівного курорту, де за великі гроші можна вчинити абсолютно будь-який злочин.

«Субстанція» (The Substance, 2024)

Елізабет Спаркл (Демі Мур) – справжня суперзірка, яка веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує знайти молодшу заміну. І тоді в житті Елізабет з’являється «Субстанція», загадковий препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. Так народжується прекрасна Сью (Маргарет Кволлі). І наслідки цього стають непередбачуваними. Режисерка – Коралі Фаржа.

«Саван» (The Shroud, 2024)

Девіда Кроненберга недарма називають королем бодігорору. Він прекрасно працює у цьому жанрі. Герой Венсана Касселя Карш після смерті дружини збудував цвинтар, на якому можна за допомогою камер стежити за розкладанням тіл своїх близьких. На цвинтарі також розташований ресторан «Саван». Одного разу Карш помічає на зображенні мертвого тіла щось дивне.

«Гидка сестра» (Den stygge stesøsteren, 2025)

У центрі сюжету – Ельвіра, яка намагається змагатися зі своєю зведеною сестрою, справжньою красунею. Це переосмислення «Попелюшки», історія, показана з боку «мачушиної доньки». Режисерка Емілі Бліхфельдт стилізує картинку під старі фільми-казки, що ще більше підкреслює дисонанс історії та зображення. Усі бʼюті-перетворення тут більше нагадують тортури, а контраст між тим, як ми звикли бачити казку, та тим, що відбувається на екрані, викликає відразу.