Відома казка про Попелюшку вже неодноразово ставала базою для режисерів романтичних фільмів, адже історія про багатого принца та бідну дівчину з доброю душею однозначно чіпляє глядачів.

ZAXID.NET пропонує добірку легких небанальних фільмів за сюжетом Попелюшки, які варто переглянути.

«Історія Попелюшки» (2004)

Американська романтична комедія режисера Марка Розмана. Головні ролі виконують Гіларі Дафф та Чед Майкл Мюррей. У центрі сюжету – історія про Сем, яка після смерті батька росте із мачухою та працює у батьківській закусочній. Дівчина листується з таємним другом на імʼя Номад та мріє навчатися в Принстонському університеті. Вона й не здогадується, що за іменем Номад ховається популярний хлопець її школи – Остін Еймс, із яким їх зведе доля у досить незвичний спосіб.

«Історія вічного кохання» (1998)

Це некласичний погляд на казку про Попелюшку у ХVI столітті. На тлі однолітків Даніелла виглядає досить прогресивною і незвичайною дівчиною. Вона не тільки красива, але й неймовірно кмітлива і хоробра. Даніелла аж ніяк не чекає подвигів від прекрасного принца, адже вона сама здатна зробити прекрасний вчинок в імʼя вічної любові. Одного разу вона навіть врятувала життя коханого, перенісши його на власній спині в безпечне місце.

«Зачарована Елла» (2004)

Романтична комедія з казковим сюжетом за однойменним романом Гейл Карсон Левайн. При народженні Елла отримує від своєї хресної феї Люсінди дар слухняності. До пори до часу про це закляття знають лише її мати і добра фея Менді. Але мати Елли вмирає, її батько знову одружується, а мачуха, дізнавшись про здібності Елли, починає ними користуватися.

«Історія Попелюшки 3» (2011)

Романтична мелодрама про звичайну дівчину Кеті, яка навчається в школі мистецтв. Її захоплення – спів і танці. Своїми музичними даними і артистичними здібностями Кеті намагається привернути увагу новачка школи – Люка. Однак, Люк закохується в її зведену сестру Бет. Але дівчина рішуче налаштована повернути коханого. Для цього потрібно витримати не одне випробування.