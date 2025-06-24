Цього тижня головною прем'єрою у світовому прокаті став зомбі-горор «28 років по тому» від Денні Бойла та Алекса Гарленда. Новий постапокаліптичний фільм перевищив прогнози експертів і побив рекорд франшизи вже у перші вихідні прокату. Наразі світова каса «28 років по тому» сягнула 60 млн доларів США, де на міжнародний та «домашній» ринки прийшлось майже порівну (по 30 млн).

Дія «28 років по тому», який зняли здебільшого на iPhone 15, розгортається майже через 30 років після того, як вірус люті атакував світ. У центрі сюжету – родина Джеймі (Аарон Тейлор-Джонсон), Айл (Джоді Комер) та Спайка (Алфі Вільямс), які змушені лишити свій безпечний прихисток на материку, «відкривши таємниці, дива та жахи, які мутували не лише на заражених, але й на тих, хто вижив».

А ми тим часом нагадаємо про ще кілька фільмів цього жанру, зокрема, оригінальну картини Бойла.

«Ніч живих мерців»

Night of the Living Dead, 1968

Фільм «Ніч живих мерців» здійснив переворот у жанрі фільмів жахів. Картину зняв у 1968 році майбутній класик жанру Джордж Ромеро. Після виходу фільм «Ніч живих мерців» критикували за велику кількість сцен насильства, спочатку багато кінокомпаній відмовилися від його прокату, та згодом фільм визнали класикою, і він породив безліч сиквелів та рімейків.

Сам Ромеро знімав кіно, не зраджуючи улюбленому жанру. Його «Світанок мерців», «День мерців», «Земля мертвих» та «Щоденники мерців» неодмінно користуються любов’ю шанувальників жанру. Його останнім фільмом з цієї серії є «Виживання мерців» (2009 рік). Фільми Ромеро свого часу навіть спричинилися до цензурного скандалу в Україні, адже їх заборонила Комісія із захисту суспільної моралі.

«28 днів потому»

28 Days Later, 2002, на головному фото

Дія постапокаліптичного фільму «28 днів потому», британського зомбі-горрора, починається в засекреченій лабораторії, куди вриваються «зелені» радикали з наміром звільнити нещасних піддослідних мавп. Молоді люди, які затіяли добру, але безперспективну справу навіть не уявляють: наймиліші примати спеціально заражені невідомим вірусом, що викликає звірячу агресію. Покусана шимпанзе активістка першою перетворюється в бедушне зомбі, що горить бажанням розтерзати незаражених людей. Через 28 днів Джим (Кілліан Мерфі), який потрапив в аварію до подій, виходить з тривалої коми, з жахом усвідомлюючи, що звичний світ змінився. Клініка спорожніла, Лондон обезлюднів, а соборний священик на Трафальгарській площі хоче перегризти героєві горло.

«Планета страху»

Planet Terror, 2007

Несподівана історія від Роберта Родригеса увійшла до спільного з Квентіном Тарантіно проекту GrindHouse, проте прекрасно може існувати і окремо. Жінка з автоматом замість ноги і її друг, який володіє бойовими мистецтвами, б'ються проти армії зомбі. Сюжет не оригінальний, проте оригінальним є його трактування від Родригеса. Ну, і кілька свіжих ідей шанувальники жанру також обов’язково знайдуть.

Фільм починається фальшивим трейлером кінострічки «Мачете» (у 2010 році її було випущено насправді на прохання глядачів). У містечку в Техасі, танцівниця ґоу-ґоу Черрі Дарлінг вирішує покинути свою роботу. На вулиці її ледве не збиває вантажівка, що входить до цілої колони військової техніки. На вантажівці лейтенант Малдун прибуває на військову базу, де дізнається, що вчений Еббі, який мав передати зразок смертельного газу, відомого як DC2, втратив якісь важливі зразки. Газ потрапляє в атмосферу, а всі, з ким він контактує, перетворюються на потворних зомбі.

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«Зомбіленд. Подвійний постріл»

Zombieland: Double Tap, 2019

У фільмі від режисера «Венома» Рубена Фляйшер і продюсерів «Дедпула» Ретта Різа і Пола Верника безстрашна четвірка мисливців на зомбі продовжує свою подорож у глибинку. Вони мають битися не тільки з новими видами живих мерців, а й вступити в сутичку з людьми. Вуді Гаррельсон, Джессі Айзенберг, Емма Стоун та Ебігейл Бреслін зіграли у продовженні комедійного фільму жахів «Зомбіленд», який вийшов у 2009 році. Серед акторів, що зіграли у першій частині, усі за період з 2009 року номінувалися на «Оскар». Тож великою проблемою для творців стали гонорари, які суттєво зросли.

«Мертві не вмирають»

The Dead Don't Die, 2019

Фільмом Джима Джармуша «Мертві не вмирають» відкривався у 2019 році Каннський фестиваль. Події картини відбуваються у зовсім маленькому містечку американської глибинки. Раптом мертві встають з могил і, як належиться порядним зомбі, нападають на живих. От тільки джармушевські зомбі прагнуть не лише скуштувати живої плоті та крові, а й повернутись до улюблених занять. Наприклад моторошний зомбі у виконанні Іггі Поппа прагне випити кави.

Тим не менше криваві жертви серед мирного населення змушують поліцейських (Хлоя Совіньї, Адам Драйвер та Білл Мюррей, який тепер може похвалитись не лише полюванням на привидів, але й на зомбі) вийти на стежку війни. Хвацько дає раду з зомбі і дивакувата власниця моргу, яка блискуче володіє самурайським мечем (Тільда Свінтон). А ще увесь цей зомбі-апокаліпсис є дуже смішним та віртуозно розіграним.