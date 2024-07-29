Найкращим львівським школярам виплатять від 10 до 30 тис. грн премії
Учню львівської школи, який набрав 800 балів на НМТ, виплатять 30 тис. грн
Найкращих випускників львівських шкіл відзначать грошовими преміями. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у понеділок, 29 липня.
Як вказано в проєкті ухвали, тих школярів, які за результатами національного мультипредметного тесту отримали 400, 600 та 800 балів, нагородять грошовими преміями, зокрема:
- за 400 балів – 10 тис. грн;
- за 600 балів – 20 тис. грн;
- за 800 балів – 30 тис. грн.
Управління освіти виплатить ці премії із закладених у міському бюджеті на 2024 рік видатків на освітню галузь.
Нагадаємо, у 2024 році двоє випускників львівської та дрогобицької шкіл склали НМТ на 800 балів, девʼять випускників обласних шкіл набрали 600 балів та 65 – 400 балів.
Додамо, що Львівська міськрада щороку вручає найкращим випускникам шкіл грошові премії