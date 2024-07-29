Найкращих випускників львівських шкіл відзначать грошовими преміями. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у понеділок, 29 липня.

Як вказано в проєкті ухвали, тих школярів, які за результатами національного мультипредметного тесту отримали 400, 600 та 800 балів, нагородять грошовими преміями, зокрема:

за 400 балів – 10 тис. грн;

за 600 балів – 20 тис. грн;

за 800 балів – 30 тис. грн.

Управління освіти виплатить ці премії із закладених у міському бюджеті на 2024 рік видатків на освітню галузь.

Нагадаємо, у 2024 році двоє випускників львівської та дрогобицької шкіл склали НМТ на 800 балів, девʼять випускників обласних шкіл набрали 600 балів та 65 – 400 балів.

Додамо, що Львівська міськрада щороку вручає найкращим випускникам шкіл грошові премії