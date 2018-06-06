Найкращий бомбардир чемпіонату України став гравцем португальської «Бенфіки»

Феррейра офіційно став гравцем «Бенфіки»

Нападник донецького «Шахтаря» Факундо Феррейра перейшов в португальську «Бенфіку». Про це повідомляється на офіційному сайті лісабонського клубу.

Аргентинець на правах вільного агента підписав з клубом контракт на чотири роки

«Минулого сезону Феррейра провів за «Шахтар» 42 матчі в усіх турнірах і забив 30 м'ячів, з яких 21 припадає на чемпіонат України.

«Це дійсно великий клуб! Я радий бути тут. Грати у футболці «Бенфіки» - велика відповідальність», –прокоментував свій перехід Феррейра.

«Я добре розумію португальську мову, тому що в «Шахтарі» я грав із вісьмома бразильцями, а тренером був португалець Паулу Фонсека. Учити португальську простіше, ніж російську, тож мова не буде проблемою. Коли мені розповіли про інтерес до мене «Бенфіки», я не сумнівався у своєму рішенні, незважаючи на те, що мені було добре в Україні. Я мав постійне місце в основному складі, забивав голи і був щасливий. Але мені хотілося спробувати свій сили у великому клубі із сильного чемпіонату, тому я обрав «Бенфіку», – зазначив аргентинець.

Феррейра захищав кольори «Шахтаря» з літа 2013 року після свого переходу з аргентинського клубу «Велес Сарсфілд».

Усього за «Шахтар» Факундо провів 115 матчів у всіх турнірах, де забив 60 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

Зарплата нападника в «Бенфіці» складе 2,2 млн євро на рік, ще 4 млн гравець отримає як бонус за підписання контракту.