30 вересня відзначають Всесвітній день бібліотек. Бібліотеки – це не лише сховище літератури і вмістилище знань, а ще й старовинні красиві будівлі. З нагоди свята Бюро спадщини опублікувало світлини найестетичніших інтер’єрів міських бібліотек.

Наукова бібліотека Львівського університету

Цю будівлю на вул. Драгоманова, 5 збудували спеціально для функції бібліотеки наприкінці ХІХ ст. Книго­сховище вміщує півмільйона книжок, його підтримують спеціальні металеві конструкції. Особливо розкішний великий читальний зал. До його розписів долучився український художник Юліан Буцманюк, над столами – скляний дах. Приміщення прикрашене стилізованими орнаментами, зображеннями-символами чотирьох початкових факультетів, латинськими та грецькими сентенціями.

Головний читальний зал наукової бібліотеки Львівського університету (фото Бюро спадщини)

Бібліотека Львівської політехніки

У головному корпусі Львівської політехніки на вул. Бандери чотири роки тому відреставрували читальний зал старої бібліотеки. Її спроектував відомий архітектор, перший ректор університету Юліан Захаревич. Там збережені автентичні меблі XIX ст. та скульптури авторства Леонарда Марконі. Різьблені обличчя на книжкових шафах відтворюють портрети архітектора Захаревича та скульптора Марконі. Львівські реставратори відзначили, що лише у двох давніх італійських університетах є схожі зали, однак там немає такої унікальної конструкції шаф.

Зал бібліотеки Львівської політехніки (фото Бюро спадщини)

Наукова бібліотека імені Василя Стефаника

Національна наукова бібліотека України розташувалася у будівлі колишнього монастиря кармеліток взутих, а згодом – польського наукового Інституту Оссолінських. А книгосховище – у колишній монастирській каплиці. Фонди наукової установи об’єднали збірку бібліотеки НТШ, товариства «Просвіта», Українського народного дому, Ставропігійного інституту, монастирів, приватні колекції та Оссолінеуму. Тепер фонд бібліотеки налічує 8 млн примірників, найдавніші з яких рукописні і сягають князівського часу.

Читальний зал наукової бібліотеки імені Стефаника (фото закладу)

Колишній зал-музей бібліотеки Стефаника з автентичними розписами, а нині фондосховище (фото Бюро спадщини)

Наукова бібліотека медуніверситету

Бібліотека медичного університету сусідить з Франковим – на вул. Січових Стрільців, 6. Цей приватний палацик збудували у 1870 році і оздобили в стилі неорококо для графа Станіслава Бадені. Над вікнами другого поверху встановили герби родин Бадені та Маєрів. А у просторих залах збережена ліпнина на стелі, камін, двері та інші автентичні елементи інтер’єру. У 1938 році родина Бадені подарувала будинок Львівському університету. Коли медінститут відділився в окремий виш, там розмістили його наукову бібліотеку.

Оздоби у стилі рококо колишнього палацу Бадені, а тепер бібліотеки медуніверситету (фото з Instagram закладу)

Дитяча бібліотека на Ринку

Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука працює в давній кам’яниці на площі Ринок, 9. Цей давній палац XVII ст. до 1844 року був резиденцією римо-католицьких архієпископів. У ньому завжди зупинялися королі Речі Посполитої, а один з них навіть помер у ньому – Михайло Корибут Вишневецький. У XIX ст. кам’яницю реконструювали. Бібліотека працює на перших двох поверхах від 1957 року. Фондосховище ж розмістилося в колишній кам’яниці Бернатовичівській під №8.

Дитяча бібліотека на Ринку працює в старій кам’яниці (фото бібліотеки)