Хав'єр Бардем зіграв у другій частині «Дюни»

Найбільша база даних фільмів в інтернеті IMDb назвала фільми 2024 року, на прем’єру яких найбільше чекають глядачі. Вихід деяких із них затримав страйк сценаристів та акторів. Очолює список друга частина «Дюни». Отже, п’ятірка найочікуваніших релізів 2024 року за версією IMDb.

Дюна: Частина друга

Прем'єра 29 лютого. Режисер Дені Вільньов. У ролях: Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард

«Дюна 2» розкаже про подорож Пола Атріда та фременів. Вони мають помстися заколотникам, які знищили родину Пола. Йому доведеться обирати між коханням та боротьбою. Порівняно з першою частину, глядачам обіцяють більше видовищності та динаміки.

Джокер: Божевілля на двох

Прем'єра 4 жовтня. Режисер Тодд Філліпс. У ролях Хоакін Фенікс, Леді Гага, Зазі Бітц, Брендан Глісон, Кетрін Кінер, Джейкоб Лофленд

У сиквелі «Джокера» дія відбувається у психіатричній клініці Аркгем вигаданого міста Ґотем. Головний герой – божевільний злочинець Артур Флек з прізвиськом «Джокер». У цьому фільмі глядачі побачать на великих екранах легендарну Леді Гагу, яка зіграє одну з головних ролей. Автори обіцяють, що фільм буде мюзиклом.

Арґайл

Прем'єра 1 лютого. Режисер Метью Вон. У роляхсГенрі Кевілл, Сем Роквелл, Брайс Даллас Говард, Браян Кренстон, Кетрін О'Гара, Джон Сіна, Дуа Ліпа

Комедія та бойовик «Арґайл» знята режисером Метью Воном (серія фільмів «Люди Ікс», «Кінгсман: Секретна служба») за сценарієм Джейсона Фукса («Ла-Ла-Ленд», серіал «Сопрано»). Джерелом натхнення слугували найкращі бойовики 90-х, такі як «Міцний горішок» та «Смертельна зброя». Романи про шпигунів, які пише Еллі Конвей (Брайс Даллас Говард) користуються популярністю у дедалі ширшого кола осіб. Письменниця воліє якомога рідше виходити з дому, тож подорож поїздом для неї справжнє випробування. Дорогою стається непередбачуване. Справжній шпигун Ейден (Сем Роквелл) рятує письменницю від нападу та привозить до таємної шпигунської бази. Справа в тім, що сюжети її книг стали небезпечно схожими на справжні події, що розгортаються у секретному світі.

Бітлджус 2

Прем'єра 6 вересня. Режисер Тім Бертон. У ролях Майкл Кітон, Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Кетрін О'Гара, Моніка Беллуччі, Віллем Дефо

Продовження фільму «Бітлджус» Тім Бертона, який вийшов у 1988 році. Це історія двох привидів, Адама та Барбари, у чий маєток заселилась родина Дітц. У фільмі 1988 року подружжя Адам і Барбара Мейтленд загинули в жахливій автомобільній аварії. Не маючи можливості потрапити у потойбічний світ, вони повертаються до свого ідилічного заміського будинку як привиди. Однак там на них чекає неприємний сюрприз – будинок вже купила сім'я Дітців з Нью-Йорка, яка вирішила осучаснити його. Мейтленди абсолютно не бажають ділити свій будинок з новими мешканцями, а тому заручаються допомогою божевільного привида-екзорциста Бітлджюса, щоб позбутися непрошених гостей.

Шалений Макс: Фуріоса

Прем'єра 24 травня. Режисер Джордж Міллер. У ролях Аня Тейлор-Джой, Кріс Хемсворт, Том Берк, Натан Джонс, Ангус Семпсон

Фуріоза (Аня Тейлор-Джой) була зовсім юною, коли звичний світ почав руйнуватись та зникати. Дівчинку викрали з її дому, Зеленого Місця Багатьох Матерів. Орда Байкерів начолі з Дементусом (Кріс Гемстворт) тепер вважає Фуріозу своєю власністю. Поки тривають криваві війни між Дементусом та Несмертним Джо, дівчина намагається вижити. Віднині головна мета її життя – повернутися додому.

Фантастичний бойовик «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» є приквелом до фільму «Шалений Макс. Дорога гніву», який вийшов у 2015 році, а також п’ятим внеском у франшизу. Перший фільм про Макса вийшов на екрани у 1979 році та заробив у прокаті суму, що у 286 разів перевищувала бюджет фільму. Кастинг до нового фільму проводили навесні 2020 року, у розпал ковідних обмежень. Головна жіноча роль дісталась Ані Тейлор-Джой, співбесіду з якою проводили по відеодзвінку. Кошторис проекту склав $233 млн. Близько половини з цієї суми творці отримали як грант для виробництва фільму. Зйомки проходили впродовж 2022 року у Австралії.