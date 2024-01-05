Про січневий старт нових проектів ми уже розповідали. Проте шанувальники чекають на продовження улюблених серіалів. Деякі релізи були відкладені через страйк сценаристів та акторів. Проте у січні нарешті стартує чимало нових сезонів.

Отець Браун



Father Brown, на головному фото, з 5 січня, 11 сезон

Британський детективний телесеріал за оповіданнями Г.К. Честертона. Марк Вільямс грає священника, який розкриває злочини в невеличкому містечку Англії 50-х. Це неспішні дотепні історії для шанувальників класичного англійського детектива.

Викликайте акушерку



Call the Midwife, з 7 січня, 13 сезон

Дія відбувається у Великій Британії у 50-60-х роках минулого століття. У центрі сюжету – робота акушерок та черниць. у 50-60-х роках. Вони допомагають мешканцям бідного району. Переважно вони приймають пологи та допомагають у догляді за немовлятами.

Міс Скарлет і Герцог



Miss Scarlet & the Duke, з 7 січня, 4 сезон

Події відбуваються у вікторіанському Лондоні. Детективка-аматорка працює з інспектором Скотланд-Ярду на прізвисько «Герцог». На героїв чекають нові злочини, які потрібно розслідувати.

Віра



Vera, з 7 січня, 13 сезон

Інспекторка поліції Віра Стенгоуп – особа дивакувата. Головне для неї – розслідування злочинів, а от з комунікацією у неї великі проблеми. Серіал, заснований на серії романів Енн Клівз, продовжує розповідати про справи, за які береться Віра.

Справжній детектив



True Detective, з 14 січня, 4 сезон

Дія четвертого сезону культового серіалу розгортатиметься у вигаданому місті Енніс на Алясці. Цього разу детективки Ліз Денверс і Еванджелін Наварро у виконанні Джоді Фостер та Калі Рейс розслідуватимуть зникнення восьми чоловіків з дослідницької станції. Це перший сезон без автора проекту Ніка Піццолатто як сценариста. Новий «Справжній детектив» уже встиг отримати високі оцінки: його рейтинг на Rotten Tomatoes становив 100%. Продовження відрізняється від попередніх сезонів. Багато в чому це досягається завдяки новому місцю дії, Алясці, населеному інуїтами. Їхня віра у надприродне додає серіалу містичного відтінку.