Найочікуваніші продовження серіалів
Що стартує у січніНаталка Горішня, 0
Про січневий старт нових проектів ми уже розповідали. Проте шанувальники чекають на продовження улюблених серіалів. Деякі релізи були відкладені через страйк сценаристів та акторів. Проте у січні нарешті стартує чимало нових сезонів.
Отець Браун
Father Brown, на головному фото, з 5 січня, 11 сезон
Британський детективний телесеріал за оповіданнями Г.К. Честертона. Марк Вільямс грає священника, який розкриває злочини в невеличкому містечку Англії 50-х. Це неспішні дотепні історії для шанувальників класичного англійського детектива.
Викликайте акушерку
Call the Midwife, з 7 січня, 13 сезон
Дія відбувається у Великій Британії у 50-60-х роках минулого століття. У центрі сюжету – робота акушерок та черниць. у 50-60-х роках. Вони допомагають мешканцям бідного району. Переважно вони приймають пологи та допомагають у догляді за немовлятами.
Міс Скарлет і Герцог
Miss Scarlet & the Duke, з 7 січня, 4 сезон
Події відбуваються у вікторіанському Лондоні. Детективка-аматорка працює з інспектором Скотланд-Ярду на прізвисько «Герцог». На героїв чекають нові злочини, які потрібно розслідувати.
Віра
Vera, з 7 січня, 13 сезон
Інспекторка поліції Віра Стенгоуп – особа дивакувата. Головне для неї – розслідування злочинів, а от з комунікацією у неї великі проблеми. Серіал, заснований на серії романів Енн Клівз, продовжує розповідати про справи, за які береться Віра.
Справжній детектив
True Detective, з 14 січня, 4 сезон
Дія четвертого сезону культового серіалу розгортатиметься у вигаданому місті Енніс на Алясці. Цього разу детективки Ліз Денверс і Еванджелін Наварро у виконанні Джоді Фостер та Калі Рейс розслідуватимуть зникнення восьми чоловіків з дослідницької станції. Це перший сезон без автора проекту Ніка Піццолатто як сценариста. Новий «Справжній детектив» уже встиг отримати високі оцінки: його рейтинг на Rotten Tomatoes становив 100%. Продовження відрізняється від попередніх сезонів. Багато в чому це досягається завдяки новому місцю дії, Алясці, населеному інуїтами. Їхня віра у надприродне додає серіалу містичного відтінку.