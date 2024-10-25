Для того, щоб печиво було легким та смачним, необхідно використовувати якісну свіжу кокосову стружку. Стара стружка може надати печиву неприємний гіркий присмак і зробити його сухим. Тож якщо ваша кокосова стружка пролежала на полиці кілька місяців, краще замінити її на свіжу. Рецепт від «Їсти».

Інгредієнти:

вершкове масло – 100 г;

цукор – 100 г;

яйця – 2 шт.;

кокосова стружка – 100 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

борошно.

Спосіб приготування:

Якщо ви хочете отримати виражений смак кокоса в десерті, то перед початком приготування, рівномірно викладіть стружку на застелене пергаментом деко та запікайте 5 хвилин при 180 градусах. В тісто можна додати ванільного цукру або екстракту, а також корицю, вийде ще смачніше. Для більш хрусткого смаколика, додайте більше кокосової стружки. Час випікання залежить від духової печі, тому наглядайте за десертом, щоб не пригорів.

Яйця збити з цукром, додати розпушувач, кокосову стружку. Масло розтерти з борошном, додати сюди яєчну суміш і замісити тісто. Воно не повинне липнути до рук.

Відщипувати від тіста невеличкі кусочки, формувати з них кульки і викладати на змащене маслом деко.

Випікати протягом 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.