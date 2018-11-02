НАЗК назвало найбільших порушників антикорупційного законодавства у жовтні

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Порушення посадовцями норм антикорупційного законодавства тягне за собою дисциплінарну і кримінальну відповідальність

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК ) оголосило про топ-порушення антикорупційного законодавства у жовтні.

«Національне агентство із запобігання корупції назвало топ-список посадовців, стосовно яких НАЗК у жовтні встановило порушення антикорупційного законодавства», – йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК у п’ятницю, 2 листопада.

До складеного НАЗК списку увійшов народний депутат Вадим Новинський, який недостовірно задекларував належне йому майно у деклараціях за 2015 та 2016 роки — на суму понад 8,6 млн грн у кожній декларації.

Також НАЗК виявило порушення з боку наачальниці ГУ Державної міграційної служби в місті Києві Тетяни Біляк. Вона вказала недостовірну інформацію у декларації за 2015 рік на суму понад 8,6 млн грн, за 2016 рік – на суму понад 1,5 млн грн, за 2017 рік – понад 1,6 млн грн. Загальна сума порушень – 11,7 млн грн.

Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко у своїй декларації подав недостовірні відомості на суму понад 388 тис. грн, що становить 242 прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Стосовно посадовця складено адмінпротокол та направлено до суду. Зазначимо, що за декларування недостовірних відомостей на суму понад 250 прожиткових мінімумів настає вже кримінальна відповідальність.

Суддя Верховного Суду України Олександр Потильчак задекларував недостовірні відомості на суму понад 303 тис. грн, а заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина несвоєчасно подала щорічну декларацію за 2017 рік. Відповідний протокол направлено до суду.

Зазначимо, що порушення посадовцями норм антикорупційного законодавства тягне за собою дисциплінарну і кримінальну відповідальність. Так, 30 жовтня прокуратура міста Києва оголосила підозру у незаконному збагаченні одному з керівників Управління карного розшуку столичного главку поліції Михайлу Швалюку. Щодо нього НАЗК 22 серпня направило два обґрунтованих висновки до ГПУ. Посадовцю інкримінується незаконне збагачення на 55 тисяч доларів.