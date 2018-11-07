НАЗК склало протокол на віце-спікерку парламенту Оксану Сироїд

Приводом для протоколу стала вартість автомобілю Suzuki Grand Vitara у декларації парламентарки

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративне правопорушення через декларування недостовірної інформації віце-спікеркою Верховної Ради Оксаною Сироїд. Протокол оформили через нібито декларування покупки автомобіля Suzuki Grand Vitara за 10 гривень.

Як повідомила прес-служба НАЗК, загалом за результатами перевірки декларацій за 2015-2017 роки народного депутата України, заступника голови парламенту Оксани Сироїд НАЗК склало відразу три протоколи.

«Зафіксовано невідповідність задекларованої вартості автомобіля суб'єкта декларування на дату набуття права. Придбання автомобіля здійснювалось на підставі біржового договору (угоди), згідно з яким вартість Suzuki Grand Vitara, який купила Оксана Сироїд у свого цивільного чоловіка, становила 10 гривень. Проте у деклараціях зазначена вартість автомобіля, за яку він був придбаний попереднім власником, а саме: 180 000 гривень», – зазначили у агентстві.

Водночас народна депутатка Оксана Сироїд на своїй сторінці у Facebook зазначила, що інформація НАЗК не відповідає дійсності. За її словами, після розлучення із цивільним чоловіком автівку, придбану раніше у спільну власність за 180 тис. грн, переоформили на неї через біржову угоду. Вартість цієї угоди становила 10 грн. У декларації, стверджує Сироїд, вона вказала справжню вартість машини, але НАЗК не зважило на це.

«НАЗК провело розслідування і переконане, що авто коштувало 10 гривень. … НАЗК вважає що я обдурила громадян України, вказавши неправдиву суму з різницею у 179 990 гривень. Єдиний доказ, який НАЗК взяло до уваги - це копія біржової угоди. Ані Цивільний кодекс, ані Сімейний кодекс, ані пояснення з довіреністю, ані здоровий глузд до уваги не бралися. Бідний інспектор сам собі не міг пояснити, як авто може коштувати 10 гривень. Але смиренно виконував замовлення на призначення корупціонерів», – написала Сироїд.

На її переконання, протокол від НАЗК є інструментом «політичного тиску» на представників опозиції.