На недостовірному декларуванні викрили посадовців з Одещини, Дніпропетровщини, Рівненщини та Харківщини

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело 18 повних перевірок декларацій посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, виявивши в них низку порушень на загальну суму в майже 37 млн грн. Про це у вівторок, 27 травня, повідомили у пресслужбі НАЗК.

Перевірки проводилися з 2024 року та тривають досі – НАЗК перевіряє 23 декларації посадовців ТЦК та СП, 18 із них вже завершені. За результатами перевірок, вони містять численні порушення на 36,8 млн грн, зокрема:

ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн

ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн

необґрунтовані активи на понад 2,6 млн грн

«Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського ОТЦК та СП за 2022 рік встановлено ознаки незаконного збагачення. Так, у період з 26.08.2021 по 18.07.2023 близькі особи посадовця набули активи вартістю понад 8,8 млн грн, законність джерел походження яких не підтверджено. Зокрема, набуто дві квартири в Дніпрі, два автомобілі (Volkswagen Passat та Ford Ranger), а також 65 тис. доларів, які подаровані дружині її батьком з недостатнім для цього рівнем доходу», – повідомили у пресслужбі НАЗК.

Крім того, НАЗК виявило, що посадовець не задекларував шість об’єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, а також два об’єкти, якими він користувався спільно з членами своєї родини. Також чиновник не задекларував користування двома авто та отримані ним та дружиною доходи. Щодо нього відкрили кримінальні провадження за ст. 366-2 ККУ (недостовірне декларування) та ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). Справу посадовця вже скерували до суду.

За даними НАЗК, порушення на загальну суму 3,8 млн грн виявили і в декларації за 2022 рік офіцера відділу рекрутингу та комплектування Одеського ОТЦК та СП. Зокрема, чоловік не задекларував земельну ділянку, квартиру в його користуванні та дві квартири доньки.

«Крім того, він вказав недостовірну інформацію про вартість власної квартири, трьох автомобілів і мотоцикла, а також не задекларував належні йому корпоративні права. НАЗК скерувало до НПУ обґрунтований висновок, триває кримінальне провадження за ст. 366-2 КК України», – повідомили у пресслужбі НАЗК.

У декларації за 2023 рік начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК та СП Рівненської області правоохоронці виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 1,6 млн грн. У пресслужбі НАЗК повідомили, що посадовець не задекларував житловий будинок та земельну ділянку. За цим фактом правоохоронці відкрили провадження за ст. 366-2 ККУ.

Також правоохоронці зафіксували порушення у деклараціях двох посадовців з Харківщини – командира одного з відділень охорони Богодухівського РТЦК та СП та командира відділення Харківського обласного ТЦК та СП. Посадовець Богодухівського РТЦК у 2022 та 2023 році здійснив недостовірне декларування на загальну суму 4,6 млн грн, не вказавши інформацію про земельні ділянки, квартиру, дохід у вигляді грошового забезпечення та активи на банківських рахунках. Тим часом щодо посадовця Харківського ОТЦК суд вже виніс вирок, визнавши його винним у недостовірному декларуванні на 645 тис. грн – його зобов’язали сплатити штраф у розмірі 17 тис. грн.